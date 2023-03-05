Отмечается, что сухогруз шел из Сирии

Российское судно, которое находится под санкциями, вошло в Черное море через Босфор. На борту контейнеровоза может находится военный груз из Сирии.

"Репатриация военной техники: судно под российским флагом Sparta IV, принадлежащее SC SOUTH LLC, которое находится под санкциями Минфина США, прошло через Босфор в сторону Черного моря по пути из Тартуса в Новороссийск с военным грузом", - сообщил в Twitter участник независимой консалтинговой фирмы по отслеживанию судов Bosphorus Observer Йорука Ишика.

При этом он отметил, что судно гражданское только по названию.

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По информации NavalNews, для прохода через Босфор экипаж Sparta IV заявил осадку 6,2 метра, что свидетельствует о большой загрузке. До входа в Босфор судно сопровождал ракетный корвет ВМФ РФ "Стерегущий".

Стоит отметить, что пролив Босфор конролирует Турция.

Ситуация в Черном море по состоянию на 5 марта - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Черное море превратилось в полигон для российского военного флота. Оккупанты наводнили море морскими минами, которые создают угрозу не только для украинского побережья, но и для других стран, имеющих к нему выход, потому что опасные предметы прибивает к берегу, где они могут сдетонировать.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк 5 марта сообщила, что группировка врага в Черном море состоит из 16 кораблей, четыре из которых - ракетоносцы, на вооружении которых более 20 крылатых ракет типа "Калибр".

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