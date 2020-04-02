Волонтер движения #подвезиврача Андрей Павлов: Появились те, кто "косят" под медработников, пользуясь доверием. Поэтому водителю нужно обязательно проверять удостоверение попутчика

Чуть больше недели назад вы создали инфо-ресурс no-covid.org.ua – платформу для медиков и готовых их подвозить водителей. А начиналось все с личной истории, не так ли?

Будучи на выходных в гостях у родителей жены, узнали из новостей, что с 23 марта в Киеве общественным транспортом смогут пользоваться отдельные категории граждан. Для этого нужен будет специальный пропуск. Мама жены – детский врач-невролог. Возник вопрос, как добираться в понедельник на работу, ведь пропуска еще нет. Я мог отвезти, но проблема обратной дороги домой оставалась. С этого все началось.

Поразмыслив, решил попробовать помочь с развозкой не только маме жены, но и другим докторам. За три с половиной часа сделал простой сайт с формой для подачи заявок от врачей, написал пост о своей инициативе в фейсбуке, меня поддержали друзья. А когда 23 марта начал возить медиков, узнал о существовании других сообществ, где водители также ищут медработников-попутчиков. С одной из этих инициатив уже тесно сотрудничаем.

Что за инициатива?

Приложение для коммуникации врачей и водителей cometa.in.ua, его сделал Андрей Приходченко (креативный директор компании Reprezent, - УНИАН). Любой водитель может зайти в приложение и найти попутчика. И также любой медработник - фармацевт или врач из частной клиники - может оставить заявку. Еще есть чат в вайбере «Подвези медика на работу», который создал доктор скорой помощи Ярослав Куреза. Я потом с ним также сконтактировал.

В этом чате в вайбере сейчас более 17 тысяч участников.

Там полнейший хаос, но найти попутчика можно. На сайте no-covid.org.ua я собрал ссылки на эти инициативы. Также уже убрал с сайта свою форму для заявок, чтобы не создавать дополнительную путаницу (пришлось бы добавлять водителей-волонтеров в еще один источник). Позже сделаем интеграцию в приложение cometa.in.ua. Чтобы все водители были в одном источнике, но могли попадать туда из разных ресурсов, а медики могли быстрее оставить заявку.

То есть, вы сейчас попутчиков тоже через комету ищете?

Да, если мне нужно пассажира на сейчас. Или смотрю в чате в вайбере.

У вас на сайте еще есть список телеграмм-групп, предлагающих найти попутчиков по районам города. Это тоже что-то параллельное?

Да, и даже не знаю, кто их создал, честно говоря. Мне эту информацию прислали, а я стараюсь добавлять на сайт все полезное. Это увеличивает шансы медиков.

Давайте уточним, как медработнику найти волонтера-водителя. Итак, нужно зайти на ваш ресурс…

…и воспользоваться удобным для себя вариантом поиска водителя.

Это может быть приложение, чат в вайбере. Я бы советовал писать туда и туда, потому что информация теряется. Плюс, водитель может зайти только в один источник. В общем, чем в большем количестве источников ваша заявка будет, тем лучше. Еще одна рекомендация для врачей – пишите, откуда ехать и куда, количество мест, и номер телефона. Это основное. Потому что часто доктора пишут, не оставляя телефон. Поток большой, шансы уехать снижаются.

Чтобы врачу после смены найти попутчика, насколько заранее нужно писать в приложение, чат? Вряд ли за десять минут до выхода.

Да, это ведь не такси. За час водителя-попутчика найти уже сложно. Лучше писать часа за три, а то и раньше. И постоянно проверять. Параллельно, медработники государственных больниц и роддомов могут заполнить на сайте платформы анкету на постоянный маршрут «Работа-Дом». Готовимся запускать сервис, который бы объединил постоянные группы медиков и водителей. Простыми словами: постоянные пассажиры у постоянных водителей.

База медиков создана и дополняется. База водителей с постоянными маршрутами тоже дополняется. Сейчас работаем над техническим решением, чтобы водитель мог подвозить группу проверенных медиков, не сильно отклоняясь от своего маршрута. А тем водителям, которым маршрут не важен, попробуем сформировать постоянную медицинскую группу.

На самом деле, люди уже самоорганизовались, нашли друг друга. Но их единицы, а мы хотим расширить. Это удобно. Ведь пока в поиске попутчиков через приложение и чат в вайбере водитель «скачет» по всему Киеву, тратя много времени на составление маршрута.

Когда планируете запустить это техническое решение?

Надеюсь, до конца этой недели получим первые результаты. Самое главное - заполнить базу водителей и медиков. По возможности попробуем помочь еще до запуска технического решения. У нас есть волонтеры-координаторы, которые смогут вручную подобрать группу медиков для водителей.

О чем еще нужно знать медработнику, который хочет поехать с волонтерами #подвезиврача?

Обязательно при себе иметь маску и удостоверение. Нельзя ехать простуженным, с кашлем и насморком, наражая на опасность водителя. В принципе, этого достаточно.

Есть еще категория водителей, которые ставят в приоритет медработников государственных клиник. Я частных медиков тоже возил, только когда у меня были свободные места и не было заявок от государственных врачей. При этом, работники клиники «Борис», которых я возил, говорили, что развозку им никто не организовывал. Медики «ISIDA» в чате тоже подтверждали отсутствие у них организованной развозки. Считаю, что эти клиники располагают финансами, чтобы организовать развозку самостоятельно. Почему они «забили» на сотрудников - для меня загадка.

В основном, врачи просят забирать их из дому или готовы выходить на остановки общественного транспорта?

По-хорошему, водитель и медик стараются найти точки пересечения, чтобы всем было удобно. Неделю назад, когда все только начиналось, доктора были готовы пройти хоть пять километров, чтобы их забрали. Сейчас ситуация немножко меняется. Люди даже начинают пренебрежительно относиться. Доходило до того, что медика отвозили не домой, а, как потом оказывалось, на дачу... Не очень хорошо получилось. Водители звонили и жаловались. Также появились те, кто «косят» под медработников, пользуясь человеческим доверием. Поэтому водителю нужно обязательно проверять удостоверение попутчика.

Какова география поездок? Только Киев?

Киев и города-спутники. По анкетам от медиков уже вижу, что ездят и из Нежина, Рокитного, Яготина... Но зарегистрированных в базе платформы водителей по этому направлению нет. В приложении также уже вижу заявки докторов в других городах (Львов, Днипро) и заявки от водителей.

Сколько врачей подвезли волонтеры #подвезиврача за прошедшие полторы недели?

По моим ощущениям, примерно четыреста человек в день перевозят. Но число может варьироваться от сотни до тысячи человек в день, ведь мы не можем отследить все поездки. Один водитель может ехать единоразово и подхватить медработника. Водители, которым нравится ездить, и есть возможность по топливу, могут с самого утра и до вечера подвозить попутчиков. У них число маршрутов в день может доходить до двадцати.

Сколько водителей-волонтеров уже подключилось?

Я создал сообщество в фейсбуке для помощи водителям (ссылка на него тоже есть на сайте платформы). Добавляем туда только водителей, отклоняя другие запросы, чтобы не было спама. Сейчас там более ста человек.

Существуют ли какие-то инструкции для водителей?

В первую очередь, не пренебрегать своим здоровьем. Использование средств индивидуальной защиты, медицинская маска – обязательно. Дезинфекторы – обязательно. Перчатки, очки только приветствуются. Чем больше человек будет себя беречь, тем меньше рискует стать жертвой вируса.

Кто-нибудь помогает водителям-волонтером с бензином? Возможно, пробовали связаться с сетью автозаправочных станций и договориться о скидке?

Пока большинство водителей заправляются сами. Мы дозаправили, наверное, машин пять за счет средств, которые собрали. С автозаправками не договаривались, поскольку для официальной поддержки с их стороны нам нужно оформлять общественную организацию. Сейчас же я частное лицо.

Однако к нам обратилось несколько человек, у которых есть большие индивидуальные скидки на бензин - возможность покупать, по 20 гривен за литр. Оставили свои контакты. В свою очередь, мы говорим нашим водителям, мол, вот, человек может помочь заправиться со скидкой. Если нужно – обращайтесь.

Водители, которых вы заправляли, чек приносят? Как контролируете?

Стараюсь заправлять только тех, кто активно проявил себя в развозке медиков. Вижу это по фотографиям, которым мне присылают, и по сообщениям в нашей закрытой группе в фейсбуке. С ними мы общаемся на доверительной основе. Заправились на десять-двадцать литров – я перечислил им деньги на карту.

Волонтеры-водители используют наклейки: «Я водитель, я помогаю врачам». Также есть наклейки: «Я медик». Зачем они нужны?

Чтобы водители и медики визуально идентифицировали друг друга. Увидев наклейку, медики обращались к водителю, который в курсе их проблемы и готов помочь.

Водители клеят наклейку на лобовое стекло. А как ее применяют медики? На плечо, на сумку клеят?

Где будет видно. Некоторые клеят на плечи, некоторые вешают спереди на куртке. Кто-то просто держит в руках, если нужно остановить попутку. Наклейка увеличивает шансы, даже если водитель не волонтер, но слышал о движении #помогиврачу.

Почему решили параллельно собирать деньги для закупки средств индивидуальной защиты, антисептиков?

Для общей безопасности. Потому что многие этим пока пренебрегают, рискуя заразиться самому и распространять вирус дальше. Я, как водитель, продвигаю культуру индивидуальной защиты.

Если водитель приехал за доктором, у которого нет маски, он может поделиться?

Конечно, если у водителя есть лишняя маска, может отдать доктору. Но вообще, пассажиров без масок мы не берем. Я бы отказал в развозке медработникам без маски, но у меня таких случаев не было.

То есть, в первую очередь, вы собираете средства, чтобы приобретать и раздавать средства индивидуальной защиты для водителей?

В первую и последнюю очередь. Только для водителей. Мы их централизовано закупаем, с другими волонтерами распределяем по районам города. В каждом районе выбирается человек, который выдает. На Оболони – это я. Делимся всем, что у нас есть. Всю информацию можно найти в фейсбук-группе (ссылка также есть на сайте платформы), там все контакты, просто нужно связаться с нужным человеком.

Вообще сбор средств начался с того, что мои друзья и бывшие коллеги поддержали инициативу и прислали небольшие суммы. Все деньги, которые нам присылают, мы тратим на средства индивидуальной защиты, хотя бы по маске на человека, антисептики, перчатки, пленку для салона авто, на топливо. У нас есть отчет. Конечно, деньги быстро заканчиваются. Суммы, на самом деле, смешные.

Смешные - это какие?

За все это время удалось собрать 12 тысяч гривен. Два раза закупиться, заправить пять человек, и уже денег нет.

Сейчас на что собираете?

На вторую партию масок, потому что первая разошлась очень быстро. А к нам уже обращаются доктора «скорой помощи» из Штаба общественной инициативы (это они изначально организовали наклейки «Я медик»), у них тоже проблемы с масками и респираторами, с дезинфицирующими средствами. Просят поделиться, если будут лишние.

Медики что-то говорят о бесплатном такси (Uber, Bolt), которое должно их возить по договоренности с Минздравом? Что-то знаете об этом?

Тоже интересуюсь у докторов, которых вожу, что там с Uber… У большинства из тех, кого возил, еще не было промокодов на поездки. Как я понял, промокоды раздают начальникам клиник, а те дальше распределяют по клинике. Вот, на днях забирал группу медиков из детской поликлиники, которым уже прислали промокоды, но они их все равно не использовали. Говорят, мол, технически сложно. Плюс, наверное, еще срабатывает человеческий фактор: боятся, что все равно придется платить.

Самое непонятное лично для меня, почему нет четких инструкций для людей, как пользоваться теми же промокодами. Им, правда, технически тяжело - в большинстве своем, мы говорим не о молодежи. Я писал в фейсбук на страницы Минздрав и Uber, спрашивал, как получить и использовать промокод. Ответа не было.

Также, наверняка, вы слышали, что ОККО проспонсировал 50 тысяч поездок для медиков. Если даже примерно подсчитать, становится понятно, что этих поездок очень мало. 50 тысяч – на всю Украину на большие города. Учитывая маршрут «дом - работа» и «работа-дом», общее число поездок сразу делим на половину – 25 тысяч. Конечно, этого не хватит. Ни один из наших водителей, с которым я общался, еще не подвозил медика, который бы смог воспользоваться этой поездкой.

Ирина Шевченко