Новые правила для ДТП. Что изменится на дорогах

Кабинет министров своим постановлением утвердил новые правила ведения учета дорожно-транспортных происшествий. В них подробно выписано, кто теперь будет отвечать за учет ДТП в единой информационной системе Министерства внутренних дел, правила и порядок самого учета, а также какие ДТП ему не подлежат. Инструкции по формированию и использованию учета, порядок ведения ведомственных классификаторов информации, формы наблюдений и методики проведения анализа данных должны быть утверждены МВД по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом в течение трех месяцев.

Как отмечается в постановлении, «целью его принятия является совершенствование системы учета и обработки данных о ДТП для внедрения новой карточки учета на основе Европейской системы данных CADAS».

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий считает, что «это - прогрессивный и важный шаг в направлении повышения безопасности дорожного движения в нашей стране».

По его словам, в течение длительного времени Департамент патрульной полиции, по поручению и при поддержке Национальной полиции и Министерства внутренних дел, работал над проектом этого постановления. Были учтены предложения заинтересованных центральных органов исполнительной власти - Мининфраструктуры, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минмолодежи и спорта, Минздрава и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Значимость нововведений он пояснил тем, что они обеспечат получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП, являются непременным условием точной оценки состояния аварийности на дорогах Украины, усовершенствуют выявление и анализ причин возникновения ДТП, будут способствовать разработке и принятию мер по сокращению количества таких происшествий и их тяжести. Также они упорядочат процедуры взаимодействия между субъектами (НПУ, Укравтодора и Минздрава), обладающих информацией о ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах страны, снизят объемы материального ущерба на общегосударственном уровне.

«Конечно, еще нужно многое сделать. Постановление - это первый, но очень важный шаг. Следующим шагом будет внедрение новой карточки учета ДТП, разработанной на основе CADAS - общеевропейской системы сбора данных ДТП. Новые стандарты учета, сбора и обмена информацией между органами предоставят возможность для углубленного анализа и эффективных решений по обеспечению безопасности дорожного движения. И, как следствие, сокращению количества смертей на дорогах», - подчеркнул Белошицкий.

Печальная статистика

Статистика ДТП на дорогах страны действительно неутешительная и требует принятия радикальных мер. По данным Моторного (транспортного) страхового бюро, в течение 2018 года в Украине произошло более 150 тысяч зарегистрированных Нацполицией ДТП, в которых были травмированы 30 884 человека, погибли - 3 350 человек. И если уровень аварийности в целом снизился на 7,6%, то смертность в результате ДТП выросла на 1,2%.

В рейтинге исследовательской организации World life expactancy, основанном на данных Всемирной организации здравоохранения, с учетом количества смертей в авариях на 100 000 населения, на украинских дорогах ежедневно погибают 9-10 человек. Наша страна в этом оценочном списке занимает 131 место, в принципе – не так уж и плохо. На первом - Зимбабве с 75 смертями на 100 тысяч населения, лучшие позиции - 182 и 183 место - делят Швеция и Микронезия - 2 человека на 100 тысяч.

По данным аналитической группы Corestone Corp, Украина является одним из мировых лидеров по уровню смертности в ДТП вместе с США, Россией, Грузией, Индией и Арменией. Показатели смертности в нашей стране в 3-4 раза выше, чем в европейских странах. В целом же по количеству ДТП в Европе, мы «уступаем» Боснии и Герцеговине, Албании, Литве, Беларуси и Молдове. Немного лучше, чем у нас, дела обстоят у Черногории, Латвии, Хорватии и Польши.

Не помогает справиться с проблемой и вступивший в силу в сентябре 2018 года закон, призванный повысить безопасность дорожного движения. Это и увеличение штрафов за правонарушения, и снижение границы допустимой скорости, и введение новых правил парковки и стоянки, выдачи удостоверения водителя. И главное - разрешена автоматическая видеофиксация. Правда, ее обещают внедрить еще с 2015 года, когда была принята первая редакция «дорожного» документа. Но по сей день эта современная система наблюдения за движением на дорогах так и не заработала. Правда, Белошицкий не исключает, до конца года видеонаблюдение все же появится в Украине.

Эксперты считают, что новые правила учета ДТП – вещь нужная, даже необходимая. Вот только снизить количество аварий на дорогах она не поможет. Для этого нужны другие радикальные меры. А видеофиксация не внедрена не только по административно-финансовым причинам, но и потому, что в законе есть масса несогласованностей с конституционными принципами.

Поможет ли новый учет ДТП?

Адвокат по делам ДТП Вадим Володарский считает, что, в первую очередь, нужно решить проблемы ведения следствия по ДТП, а их учет ничего на дорогах не изменит.

«Если говорить о статистике в области аварийности, то в Украине ключевая проблема – статистика искажена из-за качества расследования ДТП. Если конкретным следствием по отдельно взятому делу неправильно определена причина происшествия и сам виновник, то это непосредственно приводит к тому, что ДТП не попадает в необходимый статраздел. К примеру, выбегает на дорогу пешеход в неположенном месте, его сбивают, и у нас по таким делам колоссальное производство в отношении именно водителей. При этом дело не попадает в раздел ДТП «по вине пешехода». Зачастую, в таких случаях пишут - «несоблюдение скоростного режима». Именно поэтому у нас бытует точка зрения, что практически все ДТП происходят из-за превышения скорости. И каким бы образом не был у нас организован учет ДТП, пока мы не наведем порядок в следствии и оформлении ДТП патрульными, достоверной причины аварийности на дорогах не получим. Сами правила учета расследования происшествия не касаются, поэтому способствовать разрешению проблемы они не могут. Кроме узкого круга юридических практиков, данной проблемы никто вроде бы и не видит. А масштаб количества дел с неправильным выявлением как самой причины ДТП, так и его виновника, огромен, и это сказывается на достоверности статистики. Пока эта проблема не будет решена, мы не увидим объективные статданные. Ведь по новым правилам все равно вся информация будет идти от органов расследования, другого варианта нет. А именно они вызывают массу вопросов. Мы просто сможем синхронизировать общую информацию по количеству ДТП, погибших и пострадавших, но не будет кардинального решения проблемы, достоверности статистики в плане аварийности мы не получим, если не будет наведен порядок в следствии», - подчеркнул адвокат.

Что касается видеофиксации, то, по его словам, в том виде, в котором она на сегодня прописана в законе – с ответственностью не того, кто нарушил правила, а с ответственностью собственника транспортного средства, что противоречит конституционным основам, - она не будет продуктивной. Решение Конституционного суда по первой редакции документа от 22 декабря 2010 года гласит - юридическая ответственность привязана не к владению имуществом, а непосредственно к совершению конкретным лицом противоправного деяния. Причем в дальнейшем закон не только не изменили, а приняли еще в худшей редакции.

«Депутаты снова наступили на грабли. Об этом юристы заявляли Антону Геращенко, который являлся одним из инициаторов этого документа. Он вступил в силу в сентябре 2018 года, в нем, кроме разрешения по старым правилам видеофиксации, еще увеличили штрафы, прописали новые правила парковки и стоянки, учета авто и выдачи водительского удостоверения. Если видеофиксация сейчас заработает, водители начнут получать так называемые «письма счастья», причем без учета того, кто сидел за рулем. А это приведет к тому, что станут массово в судах обжаловать эти постановления. Да и сама видеофиксация не будет иметь ожидаемого эффекта в плане сокращения количества ДТП, она вряд ли к чему-то существенному приведет», - отметил эксперт.

По его мнению, есть еще одна проблема в аварийности – полное отсутствие культуры вождения, то есть правильного обучения езде. Кроме того, сама система движения такова, что часто без нарушений проехать невозможно. В Украине существует масса ограничений, которые, с точки зрения безопасности, не являются обоснованными.

«То есть, сама организация движения несостоятельная, как и конструкция транспортных сообщений. У европейцев масса наших ситуаций на дорогах в принципе не возникает, особенно это касается ДТП с пешеходами. Поэтому очень важно понимать причину аварий. И тут важна статистика. Но пока не будет наведен порядок в следствиях, пока мы не будем видеть объективную причину произошедшего, то так и не будет понятно, какие меры нужно в первую очередь принимать для сокращения количества ДТП», - сказал Володарский.

Эксперт общественной организации «LEAD office» Тарас Гук пояснил внедрение новых правил учета ДТП тем, что он в принципе отсутствовал. Дело в том, что в 2016 году был отменен старый порядок учета, который утверждался на уровне Министерства внутренних дел постановлением, а новый принят не был. Фактически, весь учет, который велся патрульной полицией, происходил согласно внутреннему приказу Департамента патрульной полиции. Это привело к тому, что учет был некачественный.

«Поэтому постановление Кабмина о новых правилах учета ДТП, в какой бы редакции оно не было, в любом случае – позитив. Да и полиция, а ее подразделений очень много, а также следственные органы, будут нести большую ответственность за отчетность. Большинство ДТП с тяжелыми последствиями и смертельными исходами ранее во многих случаях просто «терялись» в статистике, которую подавала патрульная полиция», - рассказал эксперт.

Он также отметил, что предпосылки для запуска видеофиксации, которая и призвана сократить количество ДТП, были еще в 2015 году. Нюансы в отношении решения Конституционного суда имели место, многое было в документе исправлено. Но внедрения автоматического контроля нет по сей день.

«Теперь обещают дать старт видеофиксации в этом году. Конечно, учет ДТП имеет важное значение, но, в первую очередь, нужно внедрять такие вещи, как автоматическая видеофиксация, которая как раз и будет предупредительно работать на сокращение числа ДТП и соблюдение правил дорожного движения. Думаю, просто нет политической воли, чтобы не потерять электоральные баллы в период выборов. Ведь «письма счастья» - штрафы за нарушения - будут приходить массово. Согласно мировому опыту, на первом этапе их будет миллионы. Потом статика пойдет на спад. Но в начале вызовет огромное неудовольствие среди водителей». Зато в перспективе ситуация будет значительно улучшаться. Думаю, что именно, прогнозируя массовое негодование, и не принимается кардинальное решение о внедрении автоматической видеофиксации. Надеюсь, что новая власть и будущая парламентская коалиция это сделают», - подытожил Гук.

Нана Черная