JPMorgan снизил прогноз выручки от iPhone до 63 миллиардов долларов за первый квартал 2022 финансового года.

Поклонники Apple могут столкнуться с дефицитом iPhone из-за глобальной нехватки чипов.

Такой прогноз сделали инвестиционные банки JPMorgan и Needham, сообщает Reuters.

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JPMorgan снизил прогноз выручки от iPhone до 63 миллиардов долларов за первый квартал 2022 финансового года. Такое падение составит 4 процента в годовом исчислении.

Needham снизил прогноз продаж на четвертый квартал 2021 года на 10 миллионов штук, сославшись на проблемы с цепочкой поставок и нехватку чипов.

Согласно прогнозу, в первом квартале 2022-го Apple поставит на рынки 80 миллионов iPhone 13.

Сокращение производства из-за нехватки микрочипов:

13 октября 2021 года появилась информация о том, что корпорация Apple, вероятно, сократит производство iPhone 13 на 10 млн единиц из-за глобальной нехватки микрочипов.

О сокращении производства объявили и другие крупные производители, в том числе Toyota и Volvo, GM и Jaguar Land Rover. Toyota, например, к концу лета сократила выпуск машин на 40% и закрыла 14 заводов в Японии.

Компания RED, на камеры которой снимают Netflix и Голливуд, в начале лета на два месяца остановила производство из-за нехватки чипов, и заказанные камеры тоже приходится ждать месяцами.

На нехватку чипов жалуются и южнокорейские технологические гиганты Samsung и LG. Обе корпорации, как и Apple, обладают достаточными средствами, чтобы покупать чипы вагонами - но их нет.

Почему возникла нехватка микрочипов:

Предпосылки нехватки чипов, возникли не только из-за пандемии коронавируса, они складывались годами.

К числу проблем, с которыми столкнулась индустрия микросхем перед пандемией, аналитики относят технологии 5G, увеличившие спрос на чипы, и решение США прекратить продажу полупроводников и других технологий китайской Huawei, которая быстро оккупировала мощности других производителей своими заказами.

Автор: Елена Коваленко