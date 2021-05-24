Из-за недостатка материалов компании вынуждены сокращать производство, а это довольно быстрыми темпами толкает их к черте убыточности.

Автомобили вот-вот станут значительно дороже. Производителям и автолюбителям приготовиться! Проблема в росте цен на абсолютно все, что нужно для производства машин.

На сырье: от стали для кузовов, деталей двигателя и рам до пластика, который идет на бамперы и дверные накладки, - приходится значительная часть производственных затрат. И, как пишет Bloomberg, цены на все это растут. К этому нужно еще добавить расходы на зарплаты, логистику, давление инфляции и необходимости инвестировать в новые технологии. Эта смесь сильно меняет ландшафт благоприятного рынка, которым они наслаждались в течение последних нескольких месяцев.

Читайте такжеВ Украине растут продажи коммерческих автомобилейЧастично автомобильной индустрии помогало сокращение производства. Несмотря на все нарекания на нехватку различных деталей включая с чипами, автопроизводители полностью удовлетворяли своих акционеров. Они хитро и необычно ловко использовали более широкий экономический дисбаланс. Несмотря на закрытие заводов, компании по всему миру задекларировали прекрасные результаты в первом полугодии. Они производили меньше машин, которые, однако, были лучше. И это позволило поднять маржу выше.

Но когда автопроизводители начали постоянно говорить о сокращении производства, это стало тревожным сигналом. В последних отчетах крупнейшие автомобильные гиганты в мире включая Toyota Motor и Ford Motor указали, что в этом году изготовят значительно меньше машин из-за углубления дефицита компьютерных чипов. Только из-за недостатка этого компонента компании произведут на 4 миллиона авто меньше. Это сокращение на 5% от годового производства.

Для автопроизводителей эта динамика - рост затрат и падение объемов - может слишком быстро стать проблемой. Для начала потому, что сама автопромышленность имеет высокие постоянные затраты. Компаниям нужно заработать достаточно много, чтобы просто не быть убыточными. Если производство начнет быстро падать, тогда давление стоимости увеличится даже быстрее и ударит по доходам.

Bloomberg предлагает для примера рассмотреть автомобильную компанию с годовым оборотом на уровне 100 миллиардов долларов. Сокращение продаж на 10% опустит доходы ниже процентной и налоговой ставки на 40%. Так подсчитали в Boston Consulting Group. И это еще оптимистичный сценарий, согласно которому компания каким-то образом сможет разобраться с различными расходами, такими как зарплаты и материалы. В нынешней ситуации это не возможно.

Без сомнения, автомобильные компании могут дольше выдержать рост стоимости производства, сокращая бонусы и скидки, которыми они обычно заманивают покупателей. Но это уже происходит в США и Китае, которые остаются самыми большими производителями автомобилей в мире. К тому же, никто не сможет отказаться от таких мер поощрения покупателей навсегда.

Читайте такжеУкраинский автопром в этом году сократился почти на третьУ компаний не так и много возможностей для компенсации роста производственных затрат. Цены уже достаточно высокие. И потребители не столь либерально смотрят на свои кошельки. До этого времени они были готовы переплаты 12% или примерно на 5 тысяч долларов выше ценника, о чем свидетельствует анализ Kelley Blue Book и Cox Automotive. Но индекс доступности авто в США уже начал падать, сигнализируя людям о том, что им лучше подумать дважды, прежде чем раскошеливаться. Почти 40% людей, которые планировали купить новое авто, теперь отложили покупку на потом.

Если продажи начнут падать на фоне дальнейшего роста цен, автопроизводители рискуют не достичь тех показателей, которые у них были в последние несколько месяцев. Однако, если они не поднимут цены, а объемы производства будут падать, они окажутся в той же ситуации. Потребителей заставят выбирать: либо дорогая машина, либо никакой. Даже авто с пробегом дорожают. Их ведь тоже не хватает.

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Перевод: Лесь Дымань