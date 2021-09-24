Борьба с контрабандой vs контроль над украинцами. Зачем власти большая мобильная "чистка"

В Украине грядет "чистка" рынка мобильных телефонов и всевозможных гаджетов. С одной стороны, власти хотят прекратить поток "черной" и "серой" техники в страну, с другой – за попыткой его "отбелить" стоит и желание жестче контролировать украинцев – пользователей разнообразных мобильных устройств. УНИАН разбирался, к чему стоит готовиться.

Парламентский Комитет по вопросам цифровой трансформации разработал и обнародовал для обсуждения будущие нововведения, которыми хотят решить проблемы "серого" рынка мобильных устройств. Речь идет о незаконном рыночном обороте оборудования мобильной связи, контрафакте, похищении мобильников, коррупции, несанкционированном вмешательстве в программное обеспечение - изменении IMEI-кода, занижении стоимости и уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей.

Авторы законопроекта объясняют необходимость новшеств таким образом: согласно исследованию компании GFK, в 2019 году без надлежащих таможенных процедур и полной уплаты налогов и сборов в Украину было ввезено 29% всех импортированных смартфонов на сумму 8,5 млрд гривен. По прогнозам Ukraine Economic Outlook, в 2021 году потери госбюджета от контрабанды техники и электроники ожидаются на уровне почти 1 млрд долларов. Кроме того, несмотря на уменьшение объемов внешнеторговых операций и пандемию COVID-19, масштабы "серого" импорта среднего и премиального сегментов мобильных устройств выросли на 9%, по сравнению с прошлым годом.

Парламентарии уверяют, что все разработанные новшества согласовываются с нормами Европейского Союза и требованиями Международного союза электросвязи.

Планов - громадье

Главное нововведение - блокирование в будущем "серых" мобильников. Как считают авторы законопроекта, "это поможет бороться с кражами, клонами, подделками, контрафактным оборудованием и будет способствовать неотвратимости наказания".

Чтобы осуществить задуманное, предлагается создать автоматизированную информационную систему учета международных идентификаторов и соответствующий реестр. Каждый телефон получит один из трех возможных статусов: 1 - разрешен; 2 - временно разрешен; 3 - запрещен к применению.

Контролировать эту сферу будет "Украинский государственный центр радиочастот". Он уже имеет опыт по созданию (2009 год) и обеспечению функционирования (2009-2014 годы) этой системы. А учитывая, что это государственное предприятие – хозрасчетная организация, то информация от производителей и импортеров будет вноситься в реестр на платной основе. Правда, тарифы пока не установлены, их появления следует ожидать после принятия законопроекта. Вместе с тем, чтобы не создавать дополнительные платежи для населения, информация от конечных пользователей будет вноситься бесплатно.

На поставщиков электронных коммуникационных услуг мобильной связи возлагается целый ряд обязанностей: ведение локальных реестров идентификаторов; интеграцию в режиме онлайн с автоматизированной информационной системой учета международных идентификаторов; информирование конечного пользователя услуг о статусе международных идентификаторов их конечного (терминального) оборудования мобильной связи в реестре. Именно последнее обязательство - ключевой элемент защиты прав потребителей.

Пользователи смогут бесплатно проверить наличие международного идентификатора оборудования в реестре.

Для иностранцев, которые на законном основании находятся на территории Украины, предусматривается возможность пользоваться телефоном без ограничений 120 дней.

Останется действенной норма, что каждый гражданин Украины имеет право купить за рубежом для собственного пользования два мобильных устройства, что должно быть подтверждено в декларации.

Для недопущения краж и возможности ворами пользоваться похищенным телефоном, его использование будет заблокировано.

Очень важная деталь - все телефоны останутся работать в сетях операторов до 31 декабря 2024 года.

"Мы нового ничего не придумали, база идентификации мобильных работала и раньше (в 2014-2016 годах), но в тестовом режиме. Телефоны не отключались. Да и сейчас этого не будет. Для начала, для "левых" телефонов будут ограничивать какой-то сервис, к примеру, возможность осуществлять звонки, но сообщения приходить будут. Волноваться незачем, нами разработаны переходные периоды. Предусмотрено, что закон полностью заработает только в 2025 году. С помощью специалистов высчитано, что полная смена мобильных телефонов гражданами происходит примерно через каждые 3-4 года. К данному времени вся система мобильных персональных телефонов уже очистится легальными устройствами. Поэтому к 2024 году операторы примут все существующие IMEI-коды в свои базы (до 2025 года они будут проанализированы). И с этого времени стартует профилактика. Даже если точечно будут возникать проблемы, они будут решены. В случае ввоза человеком для собственных нужд телефона, нужно будет зарегистрировать IMEI-код в электронном кабинете мобильного оператора. И все", - прокомментировал нововведения заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

По его словам, причин волноваться собственникам "старых" телефонов тоже нет: "К примеру, вы достали свой старый Nokiа, которым не пользовались много лет (по крайней мере, четыре года со дня старта закона), и решили его включить. Заходите в личный кабинет оператора и регистрируете код телефона. Он подтянется в список автоматически".

Федиенко отметил, что новый закон устраивает далеко не всех. Лоббисты контрабанды и различные "дельцы", ведут против него информационную атаку. СБУ привела впечатляющие данные о средствах, которые тратятся на это. Хотя все, что сегодня предлагают депутаты – всего лишь мировая практика.

"Схема работает следующим образом: когда импортер поставляет партию мобильных устройств, их IMEI-коды автоматически загружаются в базу таможни, откуда они (без участия гражданина) автоматически направляются в базу Украинского госцентра радиочастот, а оттуда переводятся в базы операторов. Все вероятные участники будущего процесса подтвердили, что это реально воплотить в жизнь, они готовы к такому нововведению. Телефоны, которые будут ввозиться на территорию Украины, будут защищены государством в плане того, что они – не контрафактная продукция. То есть, в сети продаж будут исключительно "белые" телефоны и гражданин нашей страны будет защищен в случае проблем с мобильными устройствами. Сервисные центры не будут в этом случае отказывать в обслуживании устройств, что сейчас не редкость", - отметил нардеп.

Александр Федиенко подчеркивает, что первое важное будущее "приобретение" – отбеливание данного рынка - позволит обеспечить поступления в бюджет за счет снижения объема контрабанды. А второе - все новшества сделают присвоение телефонов украинцев не имеющими смысла. В случае воровства мобильного его IMEI-код сразу попадет в "черный" список и будет заблокирован. Это сократит волну преступлений на этой почве.

В киберполиции подтвердили эти ожидания и привели пример Турции, где была запущена аналогичная предлагаемой в Украине база. Как следствие - преступления в виде завладения телефоном полностью сошли на нет.

Вторая сторона "медали"

Впрочем, есть и другие мнения. Адвокат адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова считает, что принятие нового закона кардинально повлияет на украинский рынок мобильных телефонов и других гаджетов, использующих подобные технологии (смарт часы, мобильные терминалы оплаты, беспроводные видеокамеры и т.д.).

"Все в конечном итоге приведет к снижению потребительских возможностей, сузит выбор и негативно отразится на рядовом потребителе. Конечно, удобно перед покупкой проверить, не украден ли тот или иной гаджет, не скомпрометирован ли он, что несомненно защитит покупателя в некоторых случаях. Это касается вторичного рынка. Но и сегодня данную проверку можно провести по уже имеющимся официальным базам и онлайн-сервисам. Однако многие ли при приобретении гаджета проверяют его? Так что, в этом плане никаких инноваций не предвидится. А вот ценовая политика изменится, так как для импортеров, сервисов технического обслуживания придется пересматривать свою логистику, увеличивать расходы, что в конечном итоге приведет к росту цен. А это отразится на конечном потребителе", - отметила эксперт.

По ее словам, следует ожидать и проблем с ремонтом мобильных устройств. Возможна ситуация, когда есть первоначальный код гаджета, который после капремонта может изменится. И при продаже подобного устройства могут возникнуть проблемы. Законодательно данный вопрос не урегулирован, что также негативно отразится на рынке.

Адвокат также отмечает, что создание, ведение и обновление задуманного реестра повлечет за собой дополнительные бюджетные затраты. И это, в первую очередь, отразится на импортерах, которые переложат "издержки" на потребителя. Кроме того, это приведет к сужению ассортимента и нанесет удар по здоровой конкуренции. Выиграют лишь крупные импортеры, которые и будут "диктовать свои условия".

"Не стоит также забывать, что на сегодняшний день под действие данного закона попадут не только мобильные телефоны, но и тысячи других устройств, вплоть до станков, автоматизированных линий производства, медицинского оборудования, которое в один миг может перестать функционировать, если логистика мобильной связи операторов будет зависеть от статуса в реестре. А это может оказаться экспериментальным аппаратом, скажем, искусственной почки или кардиостимулятором с удаленным мониторингом. И таких вариантов - бесчисленное множество. Законодательно подобное не прописано. Кто понесет ответственность в случае наступления таких неблагоприятных последствий, законодатель не определил", - подчеркнула адвокат.

К сожалению, существует и большая вероятность утечек баз данных, манипуляций и появления новых лазеек для коррупционных схем. В итоге, на рынке Украины появится дополнительный нормативно-правовой акт, позволяющий ужесточить контроль частной жизни, получить централизованный доступ к личной информации конечного потребителя.

"Системный анализ предлагаемого законопроекта позволяет сделать вывод, что для данного сектора рынка и рядового потребителя принятие подобного закона потенциально создает намного больше проблем, чем удобств и защиты", - резюмировала Семенова.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько также считает, что цель разработанного законопроекта - тотальный контроль власти пользователей телефонов. Хотя есть и положительный момент – попытка максимально "очистить" ввоз и растаможку телефонов, чтобы перекрыть "серые" и "черные" схемы на данном рынке.

"Безусловно, от принятия данного закона пострадает конечный потребитель, поскольку телефоны, которые будут ввезены и растаможены официально, вырастут в цене. Плюс государство сможет идентифицировать владельцев телефонов и карточек, и такое понятие как анонимность исчезнет в Украине", - сказал Ясько.

Эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич считает, что власть в который раз норовит переложить ответственность за действительно распространенную, общественно значимую проблему с больной головы на здоровую. Именно эта ситуация имеет место в попытке установить контроль за оборотом электроники посредством учета IMEI и прочих идентификаторов.

"Органы власти демонстрируют несостоятельность в деле пресечения контрабанды и нарушений при импортных операциях. В качестве волшебной пилюли от собственной импотенции они предлагают усложнить жизнь бизнесу и потребителям. Нельзя не отметить, что все эти темы - база IMEI-кодов, обязательная регистрация абонентов и другое - мусолятся уже более десяти лет. База IMEI-кодов была создана и несколько лет работала в тестовом режиме, дожидаясь появления соответствующей нормативной базы. Все аргументы "за" и "против" давно известны, прекрасно известны и причины, по которым несложные, скажем прямо, идеи не получили воплощения за предыдущие 10-15 лет. Тем не менее, очередная группа государственных мужей откапывает "идею" и напряженно изображает невиданный ранее государственный потенциал", - отметил эксперт.

Действительно, тема блокировки "левых" мобильников и внедрения полного контроля идентификации гаджетов муссируется в Украине с 2009 года. И смогут ли эти планы власти воплотиться в жизнь сейчас – большой вопрос. Голосов в парламенте, очевидно, может хватить. Но и акций протеста в этом случае, похоже, не избежать. Ведь готовиться к принятию законопроекта будут все стороны процесса.

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