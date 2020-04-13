Президент оператора «Киевстар» Александр Комаров: Вся телеком-отрасль мобилизовалась и оказывает очень существенную поддержку в борьбе с эпидемией

Как мобильные операторы могут помочь властям в борьбе с распространением коронавируса в стране?

На самом деле, обеспечение клиентов стабильными и качественными услугами связи, невзирая на определенные организационные сложности, изменившуюся структуру потребления, резкий рост, например, голосовых услуг, - это и есть основной вклад операторов в этот очень непростой для страны и людей период.

Мне кажется, как это бывает в кризис, клиенты в очередной раз пересмотрели значение слов «оставаться на связи». Это действительно важно для обеспечения нормальной жизнедеятельности, организации бизнеса и, прежде всего, постоянного эмоционального контакта между людьми.

Какие инициативы сейчас осуществляются?

Помимо своей основной деятельности, мы делаем многое в разных направлениях, чтобы помочь нашим клиентам и государству пройти этот непростой период. Сюда входит финансовая помощь. Мы выделяем 30 миллионов гривен прямой помощи медицинским учреждениям. Это закупка 10 аппаратов ИВЛ, 20 мониторов пациента, которые позволяют контролировать жизненно важные показатели тяжелобольного, защитные костюмы для медиков и прочее. И, практически, на такую же сумму мы помогли абонентам нашими услугами связи. Например, начислили финансовые средства всем, кто был в роуминге, начислили много бонусов на мобильные счета десяткам тысяч врачей и эта цифра все время растет, обнулили звонки на все информационные горячие линии по коронавирусу как в Украине, так и для украинцев за рубежом, дали возможность быть на связи и в интернете с нулевым или негативным балансом.

Пытаемся облегчить людям и бизнесу прохождение карантина через доступ к расширенному (новости и детские каналы) бесплатному пакету телевизионных каналов в рамках услуги «Киевстар ТВ», предоставили бесплатный доступ к медицинскому приложению «Доктор онлайн» – консультации врачей различных специальностей. Услугой воспользовались уже более 100 тысяч клиентов! Поддержали национальный проект «Всеукраинская школа онлайн» и открыли доступ к телеканалам, которые транслируют уроки для школьников средних и старших классов. Для бизнес-клиентов мы предлагаем много продуктов и решений, которые позволяют организовать удаленные офисы в любой точке страны. Это виртуальные мобильные АТС, электронный документооборот, платформа по управлению M2M картами и многие другие. На период карантина мы предоставляем эти услуги без абонплаты.

Надо сказать, что не только «Киевстар», но и вся телекоммуникационная отрасль мобилизовалась и оказывает очень существенную поддержку в борьбе с эпидемией.

Предлагаете ли вы сниженные тарифы и специальные льготы для того, чтобы связь стала более доступной для украинцев на период карантина?

Да, мы предложили тарифный план для врачей и младшего медицинского персонала. Медики, которые пользуются связью «Киевстар», получили на счет по 150 гривен на услуги связи во время действия карантина. Список номеров телефонов нам предоставила Национальная служба здравоохранения Украины. Таким образом, мы уверены, что помогаем тем, кто сейчас борется с эпидемией.

Мы позаботились о пенсионерах, которые сейчас наиболее уязвимы. Мы всем им дали возможность переключиться на тарифный план, в котором действуют безлимитные звонки в сети, за абонплату в 60 гривен. Если ранее пенсионер должен был обращаться в магазин «Киевстар», чтобы подключить этот тариф, сейчас он может сделать это по звонку в колл-центр.

Также для всех абонентов мы предоставляем отсрочку платежа. По сути, абонент может пользоваться связью в кредит, использовать услуги в апреле, а заплатить за них уже в мае. Мы не отключаем услугу фиксированного домашнего интернета для абонентов-должников, но ограничиваем скорость после истечения срока кредитного лимита.

В конце марта «Киевстар» предложил Минцифре предоставить не персонифицированную информацию об абонентах, которая помогла бы выявить потенциальные источники распространения коронавируса в Украине. Что это за информация, и не нарушает ли права абонентов ее передача третьим лицам? Плюс, насколько эффективен такой шаг?

Это одна из возможностей, как государство может использовать мобильную связь, статистические данные для более точного распределения медицинских ресурсов. Это ни в коей мере не нарушает интересы или права абонентов, поскольку данные консолидированы, обезличены и не персонифицированы. Машинные алгоритмы, которые мы, как мобильный оператор, можем спроектировать, позволяют устанавливать корреляцию между мобильностью граждан и количеством заболеваний в том или ином регионе. А это, в свою очередь, поможет государству более точно прогнозировать, где может возникнуть очаг распространения заболеваний и, соответственно, направлять туда помощь.

Как изменилась нагрузка на сеть во время карантина?

Существенных нагрузок на сеть мы пока не видим и не прогнозируем. Да, структура трафика изменилась, что ожидаемо и отражает происходящее. Сейчас большинство абонентов работает из дома. Соответственно, и нагрузка на фиксированные сети выросла. Так, по сети «Домашнего интернета» мы наблюдаем двадцатипроцентный рост трафика по сравнению с докарантинным месяцем. Голосовой трафик вырос на семнадцать процентов. Потребление мобильного интернета сохранилось на обычном уровне. Сеть «Киевстар» обладает хорошим запасом емкости, и мы готовы к нагрузкам. Нас очень расстраивает, что несмотря на пандемию и карантин, жесткие меры и штрафы для граждан, безнаказанными остаются вандализм и повреждения оптоволокна. Ни один закон не работает, чтобы остановить и наказать вандалов, из-за которых кто-то вынужден во время карантина выезжать и чинить оборудование, причем настолько оперативно, чтобы наши 26 миллионов абонентов этого и не почувствовали. Уже не первый год вся отрасль взывает о помощи. Десятки миллиардов гривен идут на ремонты, но проблема продолжается и имеет существенный масштаб в такое сложное для всей Украины время.

Работают ли ваши центры обслуживания абонентов?

Частично работают, потому что есть операции, которые не могут быть выполнены в удаленном режиме, а мы не можем оставить часть абонентов, нуждающихся в нашей помощи без связи. Мы следуем рекомендациям МОЗ Украины по профилактике распространения коронавируса. В магазинах введены «санитарные часы» для дезинфекции помещения. Действует правило сохранять дистанцию в полтора метра, ограничено количество клиентов, которые могут одновременно находиться в помещении. Все обеспечены масками, что не так просто в нынешнее время. Клиентов без маски, мы к сожалению, обслужить не можем, поэтому просим всех абонентов соблюдать рекомендации и с пониманием относится к мерам предосторожности. Конечно же, мы также стимулируем абонентов больше использовать онлайн-инструменты обслуживания, но, как я сказал ранее, не все операции можно осуществить без посещения магазина.

Как вы возите своих сотрудников на плановые и экстренные ремонты?

Сейчас восемьдесят процентов сотрудников компании работают полностью или частично удаленно. Но есть функции, которые должны быть на местах. И, конечно, такие функции выполняют наши инженеры, монтажники оборудования, сотрудники колл-центра, канцелярии. Мы их с первых дней карантина обеспечиваем служебным транспортом, развозкой, масками, и другими необходимыми материалами.

На местах мы регулярно выполняем весь комплекс мер для обеспечения санитарно-гигиенических норм и вводим определенные протоколы, чтобы минимизировать риски передачи вируса. Антикризисный комитет собирается практически каждый день, и мы стараемся мгновенно реагировать и совершенствовать свои подходы, чтобы обеспечить работоспособность бизнеса и непрерывность услуг для клиентов.

Проводятся ли сейчас работы по увеличению покрытия 4G-связью в селах, учитывая, что многие люди оказались на самоизоляции в своих домах? Что ваша компания делает для того, чтобы обеспечить максимальный доступ населения сельских территорий к интернету?

Продолжающееся развитие и модернизация сети позволили нам за первый квартал запустить 4G-связь более, чем в 500 населённых пунктах, где проживает около четырехсот тысяч жителей Украины. Мы даже перевыполнили план по расширению сети. На сегодня у нас уже более 10 тысяч населенных пунктов с 4G, и 10 миллионов абонентов, которые за два года воспользовалось этой услугой.

Связь 4G очень важна для абонентов в маленьких населенных пунктах. Например, в 4G-сети абоненты, в среднем, используют в месяц почти 8 гигабайтов трафика, а в 3G - чуть меньше 3 гигабайтов. Но у нас есть села, где в 4G-сети используют около 40 тысяч мегабайтов на абонента. Для того, чтобы как можно больше жителей Украины могли пользоваться связью 3G и 4G, мы инвестировали в развитие новых технологий свыше 25 миллиардов гривен и продолжаем инвестировать.

На сегодня «Киевстар» обеспечивает самую высокую среднюю скорость мобильного интернета среди других мобильных сетей Украины. Это подтверждают данные международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы, которые анализируют работу интернет-сетей по всему миру. За последний год средняя скорость мобильного интернета в 4G-сети «Киевстар» составила 27,7 мегабайтов за секунду. Как мы и говорили ранее, наша задача расширять территорию покрытия в доступном нам частотном ресурсе. Мы призываем всех оставаться дома, и конечно, на местах или удаленно, Киевстар продолжает работать, чтобы вы поддерживали связь, несмотря на расстояния.

Надежда Бурбела