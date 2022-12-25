В следующем году украинцев может ждать поэтапное подорожание услуг водоснабжения и водоотведения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовала проект постановления, согласно которому в 2023 году украинцев может ожидать рост тарифов на воду.

Согласно опубликованным проектам постановлений, первое повышение цен на водоснабжение и водоотведение запланировано с 1 января, а второе - с июля 2023 года. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Новые тарифы планируется рассмотреть 27 декабря.

Отмечается, что в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду не изменятся, поскольку эти регионы сильно пострадали в результате российской агрессии.

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В проекте постановления регулятор предлагает установить в областных центрах такие цены на водоотведение и водоснабжение:

💦 Киевводоканал - 39,28 гривни (21,69/17,59);

💦 Харьковводоканал - 24,52 гривни (13,36/7,07);

💦 Львовводоканал - 29,12 гривни (19,44/9,68);

💦 Днепрводоканал - 37,36 гривни (22,57/14,79);

💦 Полтававодоканал - 42,13 гривни (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);

💦 Днепр-Кировоград (Кропивницкий) - 54,22 гривни (30,19/24,036);

💦 Водоканал в Ужгороде - 50,27 гривни (30,75/19,51);

💦 Житомирводоканал - 51,80 гривни (24,97/26,83);

💦 Инфоксводоканал (Одесса) - 42,24 гривни (21,94/20,28);

💦 Херсонский водоканал - 30,67 гривни (15,78/14,91);

💦 Ровнооблводоканал - 41,86 гривни (22,29/19,57);

💦 Черниговводоканал - 39,816 гривни (19,82/19,99);

💦 Черкассыводоканал - 34,94 гривни (18,73/16,21);

💦 Иванофранковскводоэкотехпром - 31,29 гривни (14,50/16,78);

💦 Хмельницкводоканал - 31,17 гривни (16,03/15,62);

💦 Днепр-Западный Донбасс - 46,74 гривни;

💦 Луцкводоканал - 31,73 гривни (13,76/ 17,96);

💦 Запорожский водоканал - 33,85 гривни (21,05/12,80);

💦 Винницаоблводоканал - 37,29 гривни (24,57/12,72);

💦 Черновцыводоканал - 30,63 гривни (20,95/9,68);

💦 Тернопольводоканал - 44,46 гривни (21/23,46);

💦 Горводоканал СМ (Сумы) - 36,01 гривни (18,06/17,95);

💦 Николаевводоканал - 34,04 гривни (14,61/13,76).

Тарифы на коммунальные услуги в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Так, в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.

В сентябре правительство продлил срок действия специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года. Это означает, что цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что дает возможность местным властям так же не повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения.

А в октябре Кабмин продлил действие спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года, вследствие чего тарифы на свет для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

В декабре глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров выделил местным бюджетам субвенцию в размере 14 млрд грн. Это позволит сейчас не менять тарифы на тепло и горячую воду для населения.

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