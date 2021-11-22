Ввоз белорусских товаров предлагается запретить временно, до улучшения ситуации в Беларуси.

В Верховной Раде Украины предлагают установить эмбарго на импорт товаров из Беларуси.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дануца зарегистрировал в парламенте проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь (№6329). Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Дануца предлагает установить, что временно, до устранения обстоятельств, приведенных в постановлении ВР от 15 сентября 2020 года №883-IX "О Заявлении Верховной Рады Украины о ситуации в Республике Беларусь", запрещается импорт товаров, страной происхождения которых является Беларусь.

Также временно, до устранения обстоятельств, приведенных в этом постановлении, запрещается заключение сделок, на основании которых у субъектов хозяйствования, созданных и осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством Украины, возникают денежные обязательства перед субъектами хозяйствования, которые созданы и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Беларуси.

При этом предлагается предусмотреть, что действие этого закона, в случае его принятия, не будет распространяться на сделки, заключенные до момента вступления в силу данного закона.

В пояснительной записке к законопроекту его автор, в частности, отмечает, что сложившаяся сегодня в Беларуси ситуация является не только "позорным примером попрания основополагающих прав человека и демократических ценностей, но и представляет прямую и непосредственную угрозу национальным интересам и безопасности Украины".

Дануца напомнил, что в своем заявлении Верховная Рада осудила многочисленные факты преследований и насилия в отношении граждан Республики Беларусь, препятствование реализации ими права на свободу мирных собраний и выражение своих взглядов и убеждений касательно искаженных результатах выборов президента.

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Так, целью законопроекта является "ограничение финансирования экономики Республики Беларусь украинскими потребителями путем запрета на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь".

В то же время, "уважая суверенитет Республики Беларусь и стремление ее народа к возвращению в демократический режим, предлагаемые нормы должны быть пересмотрены в случае изменения обстоятельств: проведения прозрачных и демократических выборов, прекращения нарушения прав политических деятелей и журналистов, освобождения всех политзаключенных".

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

Позже Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

19 стран - Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки - поддержали создание международной платформы негосударственных организаций с целью привлечения к ответственности деятелей режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Автор: Таня Поляковская