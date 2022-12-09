В перечне имущества продаваемого завода несколько десятков позиций.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину, оккупационные власти временно аннексированного Крыма решили выставить на аукцион Инкерманский завод марочных вин.

Как говорится в сообщении оккупационных властей, на рассмотрение внесен законопроект, предусматривающий проведение аукциона в 2023 году. На аукцион будет выставлено недвижимое имущество: здания заводских цехов, административные здания и склады. Движимое имущество включает насосы, автоматы для розлива вин, автоцистерны и автопогрузчики.

Всего в перечне имущества продаваемого завода несколько десятков позиций.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что имущество находится "в изношенном состоянии" и будет продано "по рыночной стоимости", с учетом степени их физического и морального износа.

Сколько местные оккупационные власти Севастополя планируют выручить за винзавод в прогнозном плане приватизации не указано.

Инкерманский завод марочных вин:

Был основан 1 февраля 1961 года, находится в Инкермане, в Севастополе. Завод входит в состав группы компаний "Инкерман Интернешнл". Мощность Инкерманского завода по возможностям единовременного хранения вин и виноматериалов составляет 1 050 000 декалитров.

Война в Украине и репарации:

Экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы заявил, что Россия должна ответить за военные преступления и разрушения и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций на восстановление Украины.

В сентябре 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия обязательно будет платить Украине репарации. По его словам, Запад уже начал обсуждать этот вопрос, и это уже серьезно.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украине от России. 13 стран не поддержали резолюцию. Среди них: Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Российская Федерация, Сирия и Зимбабве.

14 ноября 2022 года заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции о создании реестра убытков, нанесенных Украине вследствие войны, развязанной Россией.

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