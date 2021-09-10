Купить квартиру: где и почем недвижимость и чего ждать от цен до конца года

Недвижимость в Украине продолжает набирать в цене. За последние полгода стоимость жилья достигла многолетнего пика. УНИАН разбирался, почему это происходит и чего ожидать до конца года.

В Украине активно дорожает недвижимость. Только за последние полгода цена квадратного метра на первичном рынке в среднем по стране выросла на 15−18%, на вторичном – на 7−10%. По сравнению с 2020 годом, который "отличился" жесткими локдаунами из-за пандемии коронавируса, стоимость квартир не только "восстановилась", но еще и набрала свое.

По данным Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ), на самом востребованном сейчас первичном рынке в крупнейших городах Украины - Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове - с начала года стоимость квартир подорожала на 18-20%. В других областных центрах, таких как Винница, Ивано-Франковск, Ривне, цена на первичном рынке выросла до 15%. В целом средняя стоимость квадратного метра уже превысила 1,2 тысячи долларов, а порой почти приблизилась к отметке 2 тысячи долларов – в особо привлекательных районах городов-миллиоников.

"Первичный рынок интересует более 80% всех инвесторов, пытающихся сохранить и приумножить свои средства, вкладывая их в недвижимое имущество. В течение 2021 года более двух третей всех инвестиционных сделок пришлись на одно-, двухкомнатные квартиры площадью до 60 кв м", - рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

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То, что первичка сегодня в фаворе, подтверждают и эксперты портала Address.ua: "На рынке первичной жилой недвижимости наблюдается стремительный рост цен, даже летом, несмотря на традиционно "низкий" сезон, цены продолжали расти. Так, в августе цены на первичную недвижимость в столице выросли на 3,6% по сравнению с июлем, и на 6,2% по сравнению с июнем".

По количеству запросов на портале Address.ua, первичный рынок уверено удерживает лидирующие позиции еще с июня 2020 года, что отражает высокий интерес покупателей к новому жилью. В структуре спроса наблюдается паритет между 1-комнантными и 2-комнатными квартирами. Основные ценовые диапазоны при поиске жилья - до 30 тысяч долларов и от 50 до 70 тысяч долларов.

Как отмечают эксперты портала, на рост цен, в первую очередь, влияет увеличение стоимости строительных материалов и работ (в среднем на 16% по сравнению с прошлым годом).

Вторичный рынок

На сегодняшний день можно говорить о том, что вторичный рынок жилой недвижимости значительно уступает первичному по динамике, хотя на этом рынке также присутствует стабильный, но умеренный тренд роста цен.

"Рост цен на вторичном рынке обусловлен объективными долгосрочными факторами, такими как стабильный спрос и хорошие показатели доходности инвестиций в недвижимость. Это позволяет вторичному рынку выдерживать конкуренцию с первичным", - отмечают эксперты портала Address.ua.

По словам Юрия Питы, на вторичном рынке наиболее востребованы малогабаритные квартиры в хорошем состоянии площадью до 50 кв м в типовых домах советской застройки, расположенных в удачных локациях.

Прогноз на будущее

Эксперты портала Address.ua считают, что до конца года цены на недвижимость продолжат расти. Одним из факторов, влияющих на рост стоимости квадратного метра, является турбулентность гривни. А нацвалюта, по прогнозам финансовых аналитиков, направилась к курсовой отметке 28 грн/доллар.

По оценке Юрия Питы, к концу года стоимость жилья на первичном рынке вырастет на 5-10%, на вторичном - до 7%.

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"Рост цен будет иметь более инерционный характер и преимущественно за счет активности тех покупателей, которые будут приобретать жилье сугубо с инвестиционной целью", - подчеркнул эксперт, добавив, что, начиная с июля, количество инвестиционных сделок на первичном и вторичном рынках сократилось почти на 25%.

"По данным АСНУ, ресурс потенциальных покупателей сейчас почти иссяк. В Украине лишь 7-8% граждан могут позволить себе покупку жилья за наличные средства, с программами по ипотеке или в рассрочку. Такое ограниченное количество потенциальных покупателей - самый главный фактор сдерживания увеличения цен", - резюмировал Пита.

Мировая тенденция

Подорожание недвижимости на мировых рынках началось в пандемию. И это – глобальный тренд, в рамках которого движется и Украина.

Однако на Западе уже прогнозируют замедление темпов роста стоимости квадратного метра в течение ближайших двух лет. Правда, по мнению риелторов, доступность жилья останется на нынешнем уровне или вовсе снизится.

Основные причины - цены на жилье будут расти быстрее заработной платы, на мировых рынках останется неизменным дефицит рабочей силы и земли под застройку, плюс подорожание стройматериалов. Поэтому для большинства, желающих приобрести свое первое жилье, особенно для молодых людей, ситуация будет только усложняться.

В любом случае, если вы нацелились на покупку квартиры, нужно учитывать три основных фактора – необходимость в жилье, наличие средств и удачное предложение на рынке. Если "звезды сошлись", то не стоит откладывать – покупайте недвижимость.

Нана Черная

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