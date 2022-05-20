Дилемма Кабмина: как не убить отрасль ЖКХ мораторием на рост тарифов

Правительство предложило на время войны ввести в стране мораторий на рост тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его доставку. УНИАН разбирался, какие есть препятствия для реализации этой идеи, и какими будут последствия для жилищно-коммунальной сферы.

Длящаяся уже три месяца война ударила по каждому жителю Украины, причём не только в плане безопасности. Подавляющее число работодателей вынуждено сократить зарплаты своим сотрудникам, или даже уволить часть их них.

Вызванное экономическими трудностями падение доходов большинства населения страны привело к тому, что многие украинцы попросту перестали платить за жилищно-коммунальные услуги, даже несмотря на то, что тарифы на них гораздо ниже экономически обоснованного уровня.

Конечно, уровень оплаты за коммуналку напрямую зависит от того, насколько далеко расположен регион от мест боевых действий, но многие экономисты уверены в том, что в дальнейшем ожидать улучшения ситуации не стоит.

Видимо понимая это, власть пришла к единственно верному выводу: повышать стоимость коммунальных услуг до реального уровня в условиях войны просто не имеет смысла. Плюс людям нужно дать хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне.

В конце апреля правительство продлило до конца сентября действие своего решения, по которому предельная цена на газ для населения и стратегических предприятий не может превышать 8 гривень за кубометр.

Дальше – больше. На прошлой неделе Кабинет Министров утвердил проект закона о введении моратория на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение на период военного времени плюс еще шесть месяцев после его завершения.

"В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не ко времени", - прокомментировал решение премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в законопроекте, который в ближайшее время передадут на рассмотрение в парламент, будут определены компенсаторные механизмы, которые позволят удерживать надлежащий уровень инфраструктуры и её последующее восстановление.

Кабмин предлагает прописать, что ежеквартально теплогенерирующие компании будут получать из государственной казны разницу в тарифах – между реальными и фиксированными. На такую же компенсацию могут рассчитывать операторы газораспределительных систем – облгазы и горгазы, которым также предлагают погасить ещё потери от войны и долги населения по состоянию на 1 марта.

Денежный вопрос

В целом предприятия и эксперты поддерживают идею моратория, поскольку прекрасно понимают нынешнее состояние дел с доходами граждан.

"Сейчас война и нужно принимать решения, которые есть. Я считаю, что поднимать на сегодня тарифы это глупо, потому что у людей дохода нет, платить нечем. Куда сейчас поднимать тариф?", - отметил в комментарии УНИАН директор "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов.

Населению такая идея будет явно по душе, но нужно понимать, что за это придётся платить, причём платить немало. Предполагается, что таким источником будет государственная казна, дефицит которой и без того составляет эквивалент 5 млрд долларов ежемесячно. И это без нагрузки в виде обеспечения стабильной работы отечественного жилищно-коммунального сектора.

К слову, сегодня рыночная цена на газ находится в пределах 1000 долларов за тысячу кубометров. И хотя в Кабмине утверждают, что после прошлой зимы у нас осталось 9 млрд кубометров голубого топлива, эксперты утверждают, что до следующих холодов нужно будет закупить и закачать в подземные хранилища еще не менее 10 миллиардов кубов. Ясно, что без щедрой международной помощи Украина такую дыру вряд ли сможет самостоятельно закрыть.

Помимо необходимости накопления необходимых запасов топлива, есть и другие насущные проблемы.

Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" указывает и на то, что мораторий и компенсацию разницы в тарифах предлагается применить для всех категорий потребителей тепловой энергии. При этом, действующее законодательство предусматривает компенсацию разницы в тарифах только для населения, а также учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местных бюджетов.

Эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник в комментарии УНИАН указал на то, что в законопроекте нет четкого механизма определения самой разницы в тарифах. Более того – нет чётких сроков для погашения этой самой разницы: это может произойти и через несколько лет, как бывало ранее.

"Всё это оборачивается тем, что предприятия перестанут работать, потому что нет ресурса, чтобы работать и оказывать услуги. Следует сразу предусмотреть четкий механизм компенсации разницы в тарифах. Даже если фиксируется цена газа, но цены на другие составляющие тарифов не остаются на месте. У нас есть вопросы по заработной плате, у нас есть вопросы по другим энергоносителям, ведь в том же теплоснабжении значительное место занимают горюче-смазочные материалы. Например, в тарифе был заложен бензин по 30 гривен за литр, а стал по 70", - сказал эксперт агентству УНИАН.

Он также указал на то, что правительство не дало ответ: что делать с предприятиями отрасли, которые находятся на временно оккупированной территории или разрушены в ходе боевых действий.

"У нас Херсон и другие большие города, которые находятся в оккупации, имеют централизованное то снабжение. Этот законопроект должен хотя бы упоминать, что такой механизм будет разработан, а этого нет", - отметил эксперт.

Угроза усиления монополизация отрасли

Достаточно настороженно эксперты воспринимают и норму правительственного законопроекта, которая предполагает, что поставщик газа может безвозмездно получить 100 процентов уставного капитала теплогенерирующей организации. Произойти это может в том случае, если предприятие ТКЕ допустит полную или частичную неуплату по договору о реструктуризации задолженности за газ в размере суммы двухмесячных платежей.

Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" считает, что принятие законопроекта в таком виде будет фактически означать переход существенной части отрасли ЖКХ под прямое управление государственного монополиста – национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Предлагаемый проект закона выглядит как очередная попытка газопоставщика усилить свою монополию и компенсировать потерянные объёмы за счет поглощения смежной отрасли. Этот подход противоречит европейским практикам и директивам ЕС, а также антимонопольному законодательству Украины", - подчеркнул президент ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

Эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник добавил, что сегодня на рынке ЖКХ сложилась довольно опасная ситуация. Законодательство запрещает принудительно взимать долги с потребителей услуг. Этот факт на фоне падения доходов населения привёл к тому, что в среднем по стране уровень оплаты за потреблённое тепло упал до 50 процентов. Кроме того, местные бюджеты из-за войны также лишились существенных поступлений и не могут поддерживать свои коммунальные предприятия финансово.

Тепловики сейчас попросту не имеют возможности погашать задолженность за газ – как текущую, так и ту, что возникла ранее. В итоге, они могут попросту оказаться в долговой яме перед НАК "Нафтогаз Украины", а их переход в управление государственного монополиста будет лишь вопросом нескольких месяцев.

"Мы понимаем, что 99 процентов предприятий в таких условиях перейдут в собственность НАКа. С определенными предприятиями теплокоммунэнерго мы обсуждали такой вопрос, и они сказали: "Зачем тогда играться? Проще передадим им сразу предприятия и не будем мучиться". В существующих условиях двухмесячная задолженность – это очень легко", - отметил Гарник.

Вполне возможно, что государственный монополизм во время войны является единственно верным решением, но пока что Кабмин не высказывается прямо по этому вопросу, что вызывает лишь дополнительные вопросы к законопроекту.

Несомненно, мораторий на повышение коммунальных тарифов в Украине в скором времени всё же введут. Однако для этого правительству совместно с парламентариями всё же придётся устранить ряд недочётов в модели регулирования жилищно-коммунальной сферы. Прежде всего, связанные с финансовой стороной вопроса.

Не стоит забывать, что это уже будет третья по счёту зима, когда государство, по сути, искусственно сдерживает рост тарифов на тепло. Однако, если в предыдущие разы центральная власть могла рассчитывать на вливания в отрасль денег из активно растущих местных бюджетов, то на этот раз такой опции уже не будет. Война диктует свои правила игры.

Дмитрий Шварц