Эксперт считает, что существует риск, что после войны мужчины уедут к своим женам и детям за границу.

Чем дольше продлится война в Украине, тем меньше людей вернется из-за границы.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова в эфире информационного телемарафона.

"Чем дольше продлится война, тем больше с одной стороны будут разрушения экономики и инфраструктуры, а с другой стороны - больше адаптируются те женщины и дети, которые выехали за границу, к жизни в тех странах, в которые они уехали", - сообщила она.

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Эксперт рассказала, как вернуть уехавших людей. Один из методов - разработка программ возвращения и адаптации граждан.

"Надо с этими людьми общаться, чтобы не разорвать связей. Надо очень тщательно после завершения войны работать над созданием рабочих мест и переквалификации рабочей силы, по размещению населения по территории Украины и по помощи в возвращении, потому что это тоже проблема", - добавила Либанова.

Она отметила, что Украина рискует в первую очередь потерей не того количества людей, которое сегодня за границей, а тем, что после войны мужчины также уедут к своим женщинам и детям за границу.

Беженцы из Украины в Европе

В ООН подсчитали, что по состоянию на 4 февраля 2023 года в Европе зарегистрировались около 4,8 миллиона беженцев из Украины – в Польше (1,5 млн), Германии (900 тыс.) и Чехии (500 тыс.). При этом большинство украинцев за границей смогли адаптироваться в других странах. Так, в Польше почти все желающие смогли найти работу.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявил, что в Берлине недовольны тем, что страны Западной Европы приняли слишком мало беженцев из Украины.

19 февраля 2023 года в Германии заявили, что украинские беженцы "спасли" рынок труда.

Ранее эксперты прогнозировали, что при худшем сценарии, в случае затягивания войны, из Украины могут выехать до 7 млн украинцев.

Как отмечал экономист Алексей Кущ, выезд восьми миллионов украинцев за границу для экономики означает потерянные 40 млрд долларов.

По данным украинских экспертов, по итогам года количество граждан Украины за рубежом увеличилось почти на 2 миллиона человек.

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