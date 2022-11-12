Мобильные отделения предприятия начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных, несмотря на опасную ситуацию.

"Укрпочта" в течение следующей недели выполнит первую доставку пенсий жителям освобожденного из-под российской оккупации Херсона.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в социальной сети Facebook пенсии жителям освобожденного Херсона будут выплачены незамедлительно. При этом мобильные отделение предприятия начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных, несмотря на ситуацию.

В частности, уже в течение следующей недели первую доставку и выплату пенсий готова обеспечить "Укрпочта". Также в Херсоне запланировано возобновление работы стационарного отделения.

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Отдельно сказано, что в целом на Херсонщине сейчас работают отделения "Укрпочты" различных форматов в 79 населенных пунктах. В частности, недавно свои двери для клиентов вновь открыло стационарное отделение в пгт Великая Александровка Бериславского района.

В министерстве напомнили, что жители деоккупированных территорий, которым начислялись выплаты на карту, смогут получить деньги наличными на руки. Для этого им необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Деньги будет доставлять "Укрпочта".

Деоккупация Херсонской области

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Сначала в Сети начали появляться фото и видео, а уже впоследствии появилось официальное подтверждение от ГУР. Заместитель министра обороны Анна Маляр уточнила, что в город зашли специальные подразделения.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина начала возвращать Херсон.

12 ноября в офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают председателя областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники местных полиции и Службы безопасности Украины.

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