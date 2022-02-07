Последняя неделя января стала крупнейшей по оттоку биткоинов с торговых площадок за последние полгода.

С начала 2022 года главная криптовалюта мира несколько раз уходила в красную зону. Аналитики то предсказывали "сдувание пузыря", то находили "крести смерти", но вопреки прогнозам биткоин принялся активно дорожать, а за ней прибавили и остальные.

Сейчас биткоин находится в стадии формировании "пола". После того, как этот уровень будет сформирован, курс монеты нацелится на движение к "потолку", которым выступает отметка в $100 тыс., считает главный стратег агентства Bloomberg Майк МакГлоун.

Аналитик уже не в первый раз подтверждает свой оптимистичный прогноз по биткоину. По его словам, развитие NFT и стейблкоинов (криптовалют, привязанных к фиатным валютам) заставят людей еще больше принять криптовалюту в этом году.

Сегодня криптовалюта торгуется на 46% ниже исторического ноябрьского максимума в $69 тыс. Несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны других криптовалют, она все прочнее закрепляется в нашей повседневной жизни – как инвестиция, платежное средство и концепт.

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Ранее трейдер Бенджамин Коуэн спрогнозировал, что биткоин входит в последнюю фазу падения. Эксперт напомнил, что каждый раз, когда криптовалюта опускается ниже линии поддержки "бычьего" рынка проходит в среднем от трех до шести месяцев, прежде чем актив возвращается к росту.

Меж тем другие эксперты рынка советуют инвесторам потихоньку избавляться от мемной крипты. Отмечается, что с дальнейшим формированием крипторынка неминуемо его естественное очищение от такого рода проектов-пустышек.

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