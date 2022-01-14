Рынок криптовалют переживает худшее начало года в своей истории, а его "первопроходец" то и дело обновляет многомесячные минимумы.

Биткоин был, есть и остается самой известной и дорогой криптовалютой в мире. В 2021 году цифровая монета достигла нового исторического максимума. Однако 2022 год начался для биткоина с обновления рекорда дешевизны.

Максимально цена биткоина поднималась до почти 69 тысяч долларов за монету. С тех пор стоимость актива опустилась более чем на 42%: по состоянию на 14 января 18:00 по Киеву биткоин торгуется на уровне в $43,1 тыс.

И это далеко не предел, утверждает популярный криптоаналитик Ларк Дэвис. Эксперт предупредил своих подписчиков в твиттере о появлении так называемого "креста смерти" на графике первой криптовалюты, который может говорить о скором более глубоком снижении рынка.

Дэвис напомнил, что "крест смерти" формировался на графике первой криптовалюты восемь раз за всю историю существования актива. Последний раз он был замечен в июне прошлого года. Тогда стоимость биткоина обрушилась до $28 тыс. впервые с января 2021 года (падение на 56% от максимума в $64 тыс., установленного активом в мае прошлого года).

Читайте такжеПродавать или держать: эксперты рассказали, что будет с биткоином и Ethereum в ближайшее времяАналитик предположил, что паттерн может образоваться приблизительно между концом февраля или началом марта текущего года. Кстати, до этого Питер Брандт, один из самых влиятельных людей в криптовалютном комьюнити, пытался предостеречь покупателей биткоина от ловли "падающего ножа" на фоне продолжающегося падения главной криптовалюты.

Аналитики также назвали, какие криптовалюты исчерпали потенциал роста, а также монеты, способные подорожать в краткосрочной перспективе.

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