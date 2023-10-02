Также Украина ожидает разблокирования 500 миллионов евро помощи в рамках Европейского фонда мира.

Украина надеется на быструю практическую реализацию инициативы по созданию отдельного долгосрочного фонда в размере 20 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира для устойчивой поддержки наших оборонных нужд.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время встречи-заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Украине.

Он также отметил, что Украина также ожидает разблокирования и выделения 8-го транша помощи в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира.

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Зеленский в выступлении выразил убеждение, что Украина и весь свободный мир способны одержать победу в противостоянии с Россией.

"Наша с вами победа напрямую зависит от нашего с вами сотрудничества: чем больше будет наших с вами сильных и принципиальных шагов, тем быстрее закончится эта война. Справедливо закончится", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, война тогда закончится восстановлением территориальной целостности Украины и надежным гарантированием мира для всей Европы.

Финансовая помощь Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в мае 2023 года Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF) на оружие, предназначенное для Украины. Сумма транша составляет 500 миллионов евро.

Это произошло после того как НАПК объявило о внесении крупнейшего венгерского банка - OTP Bank - в список спонсоров войны. Причиной стала позиция руководства финучреждения продолжать работать в РФ и признание так называемых "ЛДНР". OTP публично утверждает, что не имеет возможности продать свое российское подразделение.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за внесения венгерского OTP банка в список международных спонсоров войны, ему "очень трудно" поддержать любое новое решение в отношении Украины, в частности введение новых санкций против РФ. Дипломат также назвал решение НАПК по OTP банку "скандальным и неприемлемым".

Недавно Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило свое решение о статусе банка OTP как "международного спонсора войны".

Однако, в Венгрии заявили, что временное исключение OTP Bank из списка существенно не меняет ситуацию с блокированием Будапештом военной помощи ЕС. Представитель МИД Венгрии Мате Пацолай в комментарии информационному агентству MTI заявил, что до тех пор, пока OTP не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании Евросоюзом поставки вооружений в Украину.

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