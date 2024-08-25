Стоимость криптовалюты упала почти на 19 процентов.

Курс криптовалюты Toncoin обвалился почти на 19% после новостей о задержании Павла Дурова во Франции.

По состоянию на 12:15 25 августа стоимость Toncoin составляла 5,46 доллара за одну монету. Накануне, 24 августа, еще до новостей о задержании основателя Telegram, цена на криптовалюту составляла 6,71 доллара. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Стоит отметить, что TON (открытая сеть) – это токен криптовалюты, который поддерживает блокчейн-платформу Toncoin. Блокчейн Telegram Toncoin (TON) был запущен Павлом Дуровым и его братом Николаем еще в 2018 году. Через два года они вынужденно отказались от проекта из-за судебных разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

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Впоследствии Дуров пошел на сделку с SEC, вернул неиспользованные средства инвесторов и выплатил штраф. Сеть TON поддержали члены сообщества TON Foundation. В 2024 году в Telegram сформировалась целая экосистема приложений, также на блокчейне TON был запущен крупнейший стейблклкоин USDT.

Задержание Дурова – последние новости

24 августа французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими правоохранителями, что якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, и других тяжких преступлений.

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков сообщил, что направил обращение к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения Дурова. Владелец социальной сети X Илон Маск также отреагировал на арест основателя Telegram Павла Дурова 24 августа во Франции, разместив ироничный комментарий на своей странице.

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