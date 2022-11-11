Эксперт отметил, что от высокой инфляции страдает не только Украина, но и США.

В Украине высокий уровень инфляции на фоне, из-за чего гривня обесценивается. В этих условиях более выгодным является вложение в облигации внутреннего займа Украины.

По мнению руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, сейчас нет причин скупать доллары.

"Пока я не вижу причин для того, чтобы покупать доллары. Мы видим, что гривня обесценивается из-за высокой инфляции, то есть ее покупательная способность уменьшается. Но то же самое происходит и с долларом. В США тоже достаточно немаленькая инфляция", - рассказал эксперт в комментарии изданию Обозреватель.

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При этом он указал, что более выгодным в нынешних условиях являются вложения в ОВГЗ

"Относительно долларов, честно говоря, трудно сказать, что это очень хорошая инвестиция", – подытожил Паращий.

Курс валют в Украине - что известно

В Национальном банке сообщили, что на фоне военных действий уровень инфляции быстро увеличивается. Еще одним проинфляционным фактором был эффект переноса на цены корректировки официального курса гривни к доллару США.

При этом министр экономики Юлия Свириденко ожидает далнейший рост инфляции в Украине на фоне постоянных отключений электроэнергии. По оценкам министерства, объем производства в период с августа по сентябрь упал на 35%, а в октябре - на 39%.

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что до конца ноября курс доллара составит порядка 40-41 грн/долл.

По состоянию на 10 ноября курс доллара составил 40,65 грн/долл.

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