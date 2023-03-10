Средства помогут громадам сбалансировать финансовое состояние местных бюджетов, учитывая количество внутренне перемещенных лиц, и поддержат громады, которые подверглись негативному влиянию войны.

Кабинет министров утвердил первый этап распределения дополнительной дотации из государственного бюджета для 17 областей и 853 общин, подвергшихся негативному влиянию войны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. "Правительство продолжает поддерживать регионы. Более 10,2 млрд грн получат области и громады на осуществление своих полномочий, финансирование зарплат и оплату коммунальных услуг. Сегодня утвердили первый этап распределения дополнительной дотации из государственного бюджета для 17 областей и 853 громад, подвергшихся негативному влиянию от полномасштабной вооруженной агрессии России. Второй этап распределения будет осуществляться ежеквартально", - отметил он.

По словам Шмыгаля, соответствующие средства помогут громадам сбалансировать финансовое состояние местных бюджетов, учитывая количество внутренне перемещенных лиц, и поддержат громады, которые подверглись негативному влиянию от полномасштабной российской агрессии.

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Последствия войны в Украине

18 января Денис Шмыгаль заявил, что из-за постоянных атак российских войск в восстановлении нуждаются 160 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов.

Также в январе известно, что Кабмин в 2023 году планирует получить $17 млрд на восстановление имущества, поврежденного и разрушенного в результате войны.

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