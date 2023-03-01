На данный момент курс гривни к мировым валютам остается стабильным, отметила экономист.

Рыночный курс доллара в Украине в обозримом будущем будет колебаться в пределах 39−41 грн/долл. Официальный курс сохранится на уровне 36,6.

Такой прогноз сделала глава совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, отметив, что на данный момент курс гривни к мировым валютам остается стабильным, передает Укринформ.

Эксперт выразила надежду, что в ближайшее время курс не изменится. По крайней мере, каких-либо серьезных оснований существенного изменения валютного курса Коробкова на данный момент не видит.

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"Добавлю также, что различия между официальным и рыночным курсом в нынешних реалиях обусловлены многими факторами - в частности, усложненной логистикой и административными обременениями. Но ситуация намного лучше, чем в первые месяцы войны, когда в стране было одновременно по 4−5 разных курсов", - отметила эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 28 февраля

В последний день зимы, 28 февраля, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего показателя - 39,80 грн/долл. Курс гривни к евро подорожал на 50 копеек - до 41,50 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" также остался на уровне предыдущего дня - 39,40 грн за доллар. И курс евро к гривне не изменился - 41,40 грн/евро.