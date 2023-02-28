Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,90 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,40 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился - 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,90 грн/долл., евро - 40,40 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,16 грн.

Война в Украине и ситуация с курсом

На фоне полномасштабноо росийского вторжения, Нацбанк с мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

В июле 2022 года Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что в начале марта курс доллара в Украине будет удерживаться в диапазоне 39,2 - 40 грн/долл.

Экономист Даниил Монин прогнозирует, что курс доллара в Украине весной 2023 года может начать стремительно расти, только если будут задержки с поступлениями финансирования.

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