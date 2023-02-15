В НБУ ожидают, что украинцы продолжат тратить за рубежом по $2 млрд в месяц.

В Национальном банке Украины (НБУ) прогнозируют, что расходы украинских беженцев за рубежом в этом году составят $24 млрд.

Об этом в интервью Экономической правде сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук. "Во второй половине 2022 года такие расходы составляли примерно $2 млрд в месяц. Учитывая чуть меньшие объемы в начале года, в целом за год эта сумма составила почти $20 млрд", - пояснил он.

По его словам, на этот год, учитывая, что в НБУ не ожидают скорого возвращения беженцев в Украину, оценивают, что украинцы продолжат тратить за рубежом по $2 млрд в месяц, "то есть за 2023 год будет $24 млрд".

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Украинские беженцы в Европе

По данным ООН, сейчас в Европе остаются около 4,8 млн украинских беженцев. Больше всего - в Польше (1,5 млн), Германии (900 тыс.) и Чехии (500 тыс).

По словам министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук, возникновение новой большой волны беженцев из Украины в страны Европы маловероятно. Те же украинцы, которые остаются за границей, в основном смогли адаптироваться к проживанию в другой стране. Например, в Польше практически все желающие смогли найти работу.

В конце прошлого года стало известно, что более 82 тыс. граждан Украины вместе с семьями выехали в США в рамках программы "Единение для Украины".

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