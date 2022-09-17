Граждане по-прежнему будут получать выплаты на свой банковский счет или через почту.

С 1 октября выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы будет Пенсионный фонд Украины.

Как сообщает Правительственный портал, Кабинет министров принял соответствующее постановление "О предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины".

Согласно документу, с 1 октября выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы будет Пенсионный фонд Украины.

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С 1 декабря ПФУ будет и назначать, и выплачивать субсидии и льготы.

Отмечается, что граждане по-прежнему будут получать выплаты на свой банковский счет или через почту.

Как сообщал УНИАН, Минсоцполитики предложило упростить процесс назначения субсидий для переселенцев, разрешив подавать заявления через Пенсионный фонд.

В министерстве прогнозируют, что количество получателей субсидий в новом отопительном сезоне может вырасти на 10-15% - до 3 млн домохозяйств.

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