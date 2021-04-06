Фонд согласовал выделение третьего грантового транша для своих 28 беднейших членов.

Во Всемирном банке ожидают, что страны Большой двадцатки (G20), в том числе Китай и США продолжат заморозку взыскания долгов и платежей на их обслуживание до конца 2021 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова президента Всемирного банка Дэвида Мальпасса.

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Инициатива G20 с замораживанием долгов для бедных стран помогла последним отложить платежи на 5,7 миллиарда долларов по состоянию на конец 2020 года. Ожидается, что к июню-2021 перенесут выплаты еще 7,3 миллиарда долларов.

Продолжение заморозки долговых выплат до конца 2021 года поможет бедным экономикам сохранить средства для борьбы с COVID-19, говорят в ВБ. Однако, по словам Мальпасса, это отсрочивание должно быть последним.

Параллельно в МВФ заявили, что Фонд согласовал выделение третьего грантового транша для своих 28 беднейших членов, чтобы покрыть их выплаты на обслуживание долга. С целью высвобождения средств этих стран в борьбе с COVID-19 238 млн долларов направят до 15 октября на соответствующие выплаты.

G20 и долги бедных стран: что известно

23 ноября 2020 года лидеры G20 одобрили продление замораживания долговых выплат беднейшими странами до середины 2021 года на фоне пандемии COVID-19.

В совместном заявлении лидеры стран G20 настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе, касающейся заморозки долгов беднейших стран, и заявили, что следят за особыми проблемами, с которыми сталкиваются африканские и малые островные государства.

С начала пандемии инициатива G20 по облегчению долгового бремени помогла 46 из 73 стран отложить выплаты по обслуживанию долга в 2020 году на сумму 5,7 миллиарда долларов, высвободив средства для борьбы с COVID-19 и укрепления своей экономики.

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Автор: Елена Коваленко