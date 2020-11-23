Лидеры стран G20 настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе, касающейся заморозки долгов беднейших стран.

Лидеры G20 одобрили продление замораживания долговых выплат беднейшими странами до середины 2021 года на фоне пандемии COVID-19.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G20, передает Reuters

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В совместном заявлении лидеры стран G20 настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе, касающейся заморозки долгов беднейших стран, и заявили, что следят за особыми проблемами, с которыми сталкиваются африканские и малые островные государства.

С начала пандемии инициатива G20 по облегчению долгового бремени помогла 46 из 73 стран отложить выплаты по обслуживанию долга в 2020 году на сумму 5,7 миллиарда долларов, высвободив средства для борьбы с COVID-19 и укрепления своей экономики.

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Автор: Денис Прядко