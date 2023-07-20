Тогда как Великобритания сняла санкции с россиянина Олега Тинькова.

США и Канада расширили санкции против российских физических и юридических лиц за поддержку вооруженной агрессии против Украины. Среди прочего - в "черных списках" отныне еще больше звезд российской эстрады, представители ЧВК "Вагнер", чиновники и российские платежные системы. В то же время Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова по просьбе миллиардера Ричарда Брэнсона.

Как отметил руководитель ОП Андрей Ермак, санкции Канада ввела против 20 человек и 21 организации, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, а также против 19 человек и 4 организаций в российском культурном и образовательном секторах.

Они включают в себя фигурантов ЧВК "Вагнер", которые действовали как в Украине, так и в Африке, включая Ивана Маслова, руководителя филиала "Вагнера", который способствовал массовому убийству мирных жителей в Мали в марте 2022 года.

Видео дня

Ограничения также распространяются на ряд россиян, участвующих в разработке, производстве и цепочке поставок беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".

Кроме того, под ограничения попали российский продюсер Иосиф Пригожин, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян и глава Минкульта РФ Ольга Любимова, говорится на сайте правительства Канады. Санкции наложены на платежные системы "Мегафн", МТС, "Теле2", "Билайн" и банк "Тинькофф" и Московского общества казаков.

США, в свою очередь, ввели санкции против Алексея Кудрина и "Тинькофф-Банка". В "черный список" попали 17 человек, в том числе первый замминистра экономического развития Илья Торосов, первый замглавы Минфина Леонид Горнин, первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин и замглавы ведомства Павел Сниккарс, гендиректор АЛРОСА Павел Мариничев, и. о. губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Ограничение наложено на банк "Солидарность" и "Юнистрим".

В то же время правительство Великобритании по просьбе предпринимателя Ричарда Брэнсона сняло санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, отмечает телеканал Sky News. Ранее Брэнсон утверждал, что Тинькова якобы ошибочно внесли в санкционный список, поскольку он хоть и был "состоятельным российским бизнесменом", но "никогда не был олигархом".

ОБНОВЛЕНО 18:15. Также против России расширены европейские санкции. Как утверждается в Telegram официального представительства ЕС в России, под новые ограничения попали лица и ведомства, использовавшие технологию распознавания лиц для массовых арестов в России, а также принимавшие политически мотивированные судебные решения в отношении оппозиционера Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.

Это, в частности, директор ФСИН Аркадий Гостев, министр правительства Москвы Эдуард Лысенко, заммэра Москвы Наталья Сергунина, администрация исправительной колонии ИК-6, где содержат Навального, Главное управление внутренних дел по Москве и департамент технологий Москвы.

Санкции против России – главное

Россия находится под европейскими санкциями еще с 2014 года, когда решила вторгнуться на Донбасс и в Крым. С февраля 2022-го - с начала полномасштабной войны - режим Путина считается одним из самых подсанкционных в мире.

20 июля 2023 года Совет ЕС продлил "февральские" ограничения против России, а Австралия ввела новые - под санкции попали 35 предприятий и 10 физлиц.

Но несмотря на это, России удается находить "лазейки" и обходить экономические ограничения благодаря помощи третьих стран, в том числе европейских. В частности Украина неоднократно показывала доказательства, что ракеты, которыми оккупанты обстреливают Украину, уже изготовлены после февраля 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: