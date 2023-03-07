Ограничения продлены до 9 сентября 2023 года.

На фоне массовых антироссийких санкций, связанных с вторжением РФ в Украину, Центробанк страны-агрессора продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

Как сообщает российский "Интерфкс", ограничения продлены до 9 сентября 2023 года. При этом валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

В случае, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, с него можно снять сумму до $10 тыс. или эквивалент в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить только в российских рублях.

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"Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", — сказано в сообщении ЦБ РФ.

Банки могут продавать гражданам доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года.

Юрлица-нерезиденты получить наличные доллары, евро, фунты и иенах не могут.

Юрлица-резиденты могут до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на командировочные расходы, но не более $5 тыс. или эквивалент в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.

Падение российской экономики

Практически сразу после вторжения в Украину российский центробанк объявил о запрете на покупку наличной валюты. Запрет был введен 9 марта 2022 года.

В апреле 2022 года российским банкам разрешили продавать наличную валюту, но с определенными ограничениями.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

К концу 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

По состоянию на январь 2023 года прибыль российских банков упала в 12 раз. Кредитные организации РФ завершили 2022 год со значительными убытками.

В январе 2023 года был зафиксирован рекордный дефицит госбюжета РФ.

В январе крупнейшие экспортеры сократили продажи валютной выручки на Московской бирже до 10 млрд долларов. Приток валюты на рынок упал на 36% по сравнению с декабрем (15,7 млрд долларов) и вдвое, если сравнивать с январем-2022

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