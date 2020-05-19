Старая песня на новый лад: по какому пути будет развиваться украинская таможня

Пандемия коронавируса и последовавший экономический кризис нанесли беспрецедентный удар по экономикам практически всех стран мира. И если развитые страны оказались более подготовлены к экономическим потрясениям, то нынешний коронакризис застал Украину врасплох, обострив проблемы национальной экономики.

Эти проблемные точки ярко продемонстрировала картина выполнения главной сметы страны. На момент прихода в Украину коронавируса в марте обеспечивающая львиную долю доходов в госбюджет Таможенная служба провалила план поступлений: только за два месяца текущего года сформировав дыру в бюджете на сумму свыше 13 миллиардов гривен. Это и стало формальным поводом для смены руководства украинской таможни, ведь стране как никогда нужны деньги, и лишних ресурсов на покрытие растущего дефицита нет.

Поэтому, невзирая на объективные, независящие от работы ведомства факторы недовыполнения плана, среди которых - снижение объемов налогооблагаемого импорта сырьевых товаров и укрепление в 2019 и начале текущего года национальной валюты,правительство в конце апреля приняло решение уволить руководителя Таможенной службы Максима Нефедова, назначенного в июле прошлого года по результатам кадрового конкурса.

Таким образом, начавшееся в прошлом году реформирование одного из ключевых ведомств страны снова было поставлено на паузу. И по всей видимости, разразившийся кризис заставил власть в это непростое время сделать несвойственной современной таможне фискальную функцию ключевой, оставив позади безопасность и контроль таможенных процедур.

Рецепт реформирования от Минфина

После увольнения молодого реформатора Нефедова на период карантина таможню временно возглавил руководитель одного из департаментов ведомства Игорь Муратов. Этот чиновникполучил полную поддержку со стороны главы Минфина Сергея Марченко и карт-бланш на проведение реформ в ведомстве.

В середине мая правительство утвердило план мероприятий по повышению эффективности работы Государственной таможенной службы. С презентацией стратегических направлений реформы таможни выступил министр финансов Марченко.

«Для меня является принципиальной реформа таможни, и это один из ключевых приоритетов моей работы. Я считаю это личной ответственностью и буду контролировать каждый этап внедрения этого плана действий. Мы должны задать быстрый темп реформ и на таможне должны произойти реальные изменения», - сказал глава Минфина, представляя соответствующий план реформы.

По его словам, Минфин видит развитие таможни в трех ключевых направлениях. Первое - это функциональное, которое обеспечивает контроль государства на всех этапах деятельности таможни и уменьшает коррупционные риски путем минимизации человеческого фактора (внедрение сканеров, весов, пломб и экспресс-тестов). Кроме того, в борьбе с коррупцией на таможне должны помочь цифровизация и усиление мониторинга рисковых операций в круглосуточном режиме.

«Второе направление - мотивационное. Мы планируем изменить восприятие службы как центра коррупции: с этой целью мы предусматриваем обновление кадрового состава… Третье направление – сервисное, которое предусматривает максимальную прозрачность и ясность правил для бизнеса», - подчеркнул министр финансов.

Кроме того, по словам Марченко, правительство, Минфин и Таможенная служба намерены принять ряд первоочередных решений, которые открывают путь реформе. Среди них, в частности, максимальная цифровизация управленческих процессов, внедрение новой централизованной системы установления рисков, создание мониторингового центра, автоматическое оформление экспорта, а также внедрение нового гармонизированного с другими странами таможенного тарифа и разработка законопроекта по совершенствованию контроля таможенной стоимости.

Помимо вышеперечисленного, план реформы таможни предусматривает ее дальнейшее функционирование в формате единого юридического лица, основа для которого была заложена еще прошлым руководством службы.

«Мы рассчитываем внедрить все эти быстрые решения до сентября 2020 года. До конца мая мы планируем решить ключевые кадровые вопросы и создать мониторинговый центр. Далее таможня сконцентрируется на вопросах автоматизации таможенного оформления и на подготовке законопроекта относительно нового таможенного тарифа», - сказал Марченко.

А уже к середине лета планируется подготовить законопроект по унифицированным ставкам пошлины по отдельным группам товаров.

«В целом стратегических направлений таможенной реформы десять. Это наше видение развития таможни, которая должна стать прозрачной и сервисной службой. Мы включили сюда как общие изменения, которые нужно внедрять уже на вчера, так и долгосрочные процессы, которая таможня должна продолжить», - подытожил министр.

Кадровая чистка

Помимо общих планов проведения реформы в таможенной сфере, министр финансов решил перейти к точечным оперативным изменениям. Несмотря на увольнение бывшим главой таможни Нефедовым свыше полутысячи одиозных сотрудников, нынешний глава Минфина, видимо, посчитал это недостаточным и анонсировал планы по существенному обновлению кадрового состава ведомства и от слов быстро перешел к действиям.

В прошлую пятницу на заседании коллегии Государственной таможенной службы с участием министра финансов и исполняющего обязанности председателя таможенной службы Муратова была уволена половина руководителей украинских таможен.

В частности, были освобождены от занимаемых должностей руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также были вручены предупреждения о предстоящем увольнении руководителю Одесской таможни.

По словам министра финансов, комплексный аудит таможенной службы продолжается и это не последние кадровые ротации в таможнях, которые будут иметь место до тех пор, пока таможня не заработает должным образом.

Одновременно с этими мерами Марченко пообещал внедрить мотивационный пакет для тех таможенников, которые пройдутжесткий кадровый отбор и будут добросовестно выполнять свою работу.

«Я держу под личным контролем реализацию реформы таможни: у меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с таможенной службы, и избизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действиях на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет», - предупредил министр.

Ежегодные объемы контрабанды и «серого» импорта в Украине оцениваются в две-три сотни миллиардов гривень / bank.gov.ua

Время для полумер ушло

Экс-глава таможенной службы Максим Нефедов говорит, что продвигаемый новым руководством Минфинавариант развития таможни являет собой по сути прежний план реформы с переносом на более поздние сроки ряда задач. При этом, Нефедов поставил под сомнение вопрос реалистичности воплощения данной реформы.

В свою очередь, заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская положительно оценила последовательность действий власти в направлении повышения эффективности работы таможенных органов и сохранении курса реформирования ведомства.

«Хорошо, что позитивные инициативы и нововведения, запланированные предыдущей администрацией, продолжаются и заложены в новой концепции развития службы. Надеемся, что качественные изменения произойдут не только в теории, но и на практике, в заявленные Минфином сроки», - подчеркнула Михайловская в комментарии УНИАН.

По словам эксперта Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрея Савареца, время для терапевтических реформ ушло, и следующему главе Государственной таможенной службы придется столкнуться с более узким арсеналом возможностей для маневра и методов работы.

«Страна закономерно вошла в период медленных реформ, и теперь в арсенале останутся только хирургические методы и точечные спецоперации», - отметил Саварец.

По его словам, сегодня, особенно из-за экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом, таможня обязана выступить инициатором максимальной унификации и упрощения процедур.

«Необходимо начать процесс ревизии и скептического анализа буквально всех бизнес-процессов таможенного контроля и оформления. Слой за слоем снимать многолетние наслоения бюрократии, разночтений и крючкотворства. Нужно отказаться от ресурсозатратных и бессмысленных процедур, и тут должен помочь легальный бизнес. Это процесс небыстрый, но при должном подходе он обязательно принесет свои плоды», - подчеркнул он.

Также, по словам эксперта Центра социально-экономических исследований CASE, Украине для эффективного функционирования таможенной службы необходимо восстановить управленческую вертикаль и создать понятную организационную структуру. В свою очередь, для противодействия коррупции надо сформировать эффективное подразделение, которое будет грамотно и качественно фиксировать все факты злоупотреблений.

«Для внедрения крайне необходимых шагов по выстраиванию системной работы таможни нужна политическая поддержка. Будет ли она у нового главы таможенной службы, пока вопрос. Но от ответа на него будет зависеть, пойдет ли таможня на еще один штрафной круг или же станет сильным институтом, обеспечивающим контроль и безопасность на границах Украины», - резюмировал Саварец.

Заявленные новым руководством Минфина планы очередного трансформирования таможни на словах во много совпадают с ожиданиями экспертного и бизнес сообщества. Впрочем, так было и в прошлом. Но как совместить эти планы с заданием правительства наполнить по максимуму статью доходов бюджета от внешнеторговых операций и как минимизировать личный интерес чиновников заработать на этом процессе?

Ведь, по оценке экспертов, ежегодные объемы контрабанды и «серого» импорта в Украине оцениваются в две-три сотни миллиардов гривен, а потери госбюджета из-за этого составляют порядка 60-90 миллиардов гривен.

И в этой связи важно, чтобы очередная волна реформаторских идей была, наконец-то, реализована, а не оказалась очередной красивой презентацией, далекой от реальности, которую, к тому же, некому будет выполнять.

Александра Данько