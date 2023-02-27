Длительный тренд по снижению курса доллара снижает спрос на наличную валюту со стороны населения, отметила эксперт.

Курс доллара в Украине на наличном рынке до конца текущей недели (5 марта) будет удерживаться в диапазоне 39,2 - 40 грн/долл.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, не исключив, что участники наличного валютного рынка попытаются еще раз изменить господствующие на рынке тенденции с начала января, передает 24 канал.

По ее мнению, участники рынка будут использовать переходную дату и усиление выплат зарплат украинцам, но шансы у них невысокие.

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Как отметила эксперт, длительный тренд по снижению курса доллара снижает спрос на наличную валюту со стороны населения. Кроме того, потребительский спрос в Украине постепенно оживает, что отвлекает часть гривневой ликвидности от валютного рынка, добавила Золотько.

Курс доллара в Украине - другие прогнозы

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко спрогнозировал, что конец февраля и начало марта ознаменуются сохранением "курсового равновесия" в Украине. По прогнозам, наличный курс доллара продолжит удерживаться на уровне в 39,5-40,5 грн.

Экономист Даниил Монин уверен, что курс доллара в Украине весной 2023 года вряд ли продемонстрирует какие-то сильные колебания: курс может начать стремительно расти, только если будут задержки с поступлениями финансирования.