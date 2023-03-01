Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,40 грн/долл.

Курс наличного доллара в отделениях "ПриватБанка" подешевел на 50 копеек – до 38,90 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 40 копеек – до 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,40 грн/долл., евро – 40,00 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,32 грн.

Ситуация с курсом во время войны

В мае 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

В июле 2022 года в Украине был снижен официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Глава совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова прогнозировала, что в ближайшее время курс не изменится. По словам эксперта, в обозримом будущем курс будет колебаться в пределах 39−41 грн/долл, а официальный курс сохранится на уровне 36,6.

Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий считает, что на данный момент на наличном рынке наблюдается тенденция к небольшому снижению стоимости валюты.

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