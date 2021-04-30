Пасха-2021: во сколько обойдется праздничная корзина и майские шашлыки

Укомплектовать пасхальную корзину яств, испечь паску и отправиться на первомайский пикник на шашлыки – во сколько это обойдется украинцам в 2021 году, с учетом растущей инфляции, последствий пандемии и снижением объемов производства сельскохозяйственной продукции, разбирался УНИАН.

В первое воскресенье мая украинцы помимо традиционного Дня труда готовятся отмечать Пасху по православному календарю. Неотъемлемой частью этого праздника, конечно же, является подготовка традиционного стола, который обязательно включает в себя паски и крашенки, а также различные мясные изделия, кагор и прочие яства.

За последние месяцы украинцы ощутили заметный рост цен на продукты питания, особенно – на яйца, подсолнечное масло и сахар, подорожавшие в начале года до пиковых значений.

В преддверии Пасхи правительство заверило, что ведет активный диалог с производителями и розничными торговыми сетями, в результате чего удастся стабилизировать или даже снизить цены.

«На сегодня ситуация остается стабильной: никакого дефицита продуктов на внутреннем рынке не наблюдается, также отсутствуют значительные ценовые колебания на продукты питания», – заявило Министерство экономического развития.

Учитывая растущую инфляцию – а в марте она ускорилась до 8,5 процентов в годовом выражении, в этом году на празднование Пасхи украинцам придется выложить больше денег, чем в прошлом.

Стоимость пасхальной корзины-2021

Пасхальный набор продуктов для одной украинской семьи в этом году подорожал на десять процентов по сравнению с 2020 годом, о чем говорят расчеты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Если в пасхальную корзину положить паску (0,5 кг), десяток яиц, масло (200 г), творог (0,5 кг), сыр (0,5 кг), домашнюю колбасу (1 кг), сало (0,5 кг), запеченную курицу (1 кг) и запеченную свинину (1 кг) – стоимость такой корзины выйдет около 712 грн, что на 10 процентов больше аналогичного пасхального набора год назад", – отмечают эксперты.

В частности, покупная паска в этом году обойдется украинцам в среднем в 85 грн (против 70 грн в прошлом году), десяток яиц – 35 грн (против 23 грн в 2020 году), по полкило творога и твердого сыра – 60 грн и 124 грн соответственно.

Куриная тушка подорожала до около 63 грн за килограмм, а сало – до 42 грн за полкило.

В то же время, практически неощутимо подорожало сливочное масло, до 46 грн за 200 граммовую пачку, и колбаса – до 134 грн, а стоимость буженины (запеченной свинины) к Пасхе 2021 года, наоборот, снизилась до 111 грн.

Если же добавить в пасхальную корзину помидоры, огурцы, яблоки и красное вино – ее стоимость вырастет до 963 грн, что на двадцать процентов больше, чем в 2020 году. Такие расчеты сделали эксперты Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности, яблок, а также увеличением цен на плодовые вина", – объясняют ученые.

Так, яблоки в Украине в этом году подорожали более чем на сорок процентов, до 15-28 грн за 1 кг, а средняя цена на овощи осталась на уровне 2020 года. За тепличные помидоры придется заплатить 45-60 грн за 1 кг, за огурцы – 50-70 грн.

В дополнение к праздничному столу, бутылка церковного вина "Кагор" обойдется украинцам в среднем в 120 грн.

Эксперты также подсчитали, что дороже всего укомплектованная пасхальная корзина обойдется жителям Киева (1060 грн), а дешевле всего – в Тернополе (868 грн). В целом, в западной части страны цены на продукты несколько ниже, чем в остальных регионах.

Паски: домашние или покупные?

Какой вариант паски будет более выгодным по финансам – однозначно сказать трудно, ведь все зависит от количества выпечки, которую вы желаете видеть на своем праздничном столе, а также от времени и усилий, которые готовы приложить.

Если вы предпочитаете домашнюю выпечку, то себестоимость такой паски составит около 60 грн (весом 0,5 кг), что примерно на четверть дешевле магазинной продукции. Стоимость может меняться в зависимости от качества и дороговизны продуктов, а также используемого рецепта.

Для тех, кто не готовит сам, средняя стоимость паски (весом 0,5 кг) в украинских магазинах сейчас достигает 70-85 грн.

«В этом году паски подорожали заметно – на 20-30 процентов в зависимости от производителя. Это связано с подорожанием муки и очень значительным, почти двукратным ростом цен на сахар», – рассказал УНИАН президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

При этом он отметил, что производители выпускают как премиальные линейки пасок – с различными начинками и богатыми декорациями, так и более доступные, классические варианты.

Выбирая бюджетный вариант, стоить быть внимательным, чтобы не напороться на некачественную продукцию.

«Рекомендуется выбирать паски проверенных известных производителей. Если паска продается просто в пленке или одноразовом пакетике, изготовленная непонятно кем и когда, то лучше такую паску не покупать – вероятно, она была изготовлено подпольно», - рассказал Тараненко.

«Если изделие в упаковке, которая вовсе не обязательно должна быть дорогой и красивой коробкой, если есть бирка или этикетка, где указан производитель, состав продукта и дата – это уже говорит о том, что производитель не боится показывать себя и не имеет проблем с качеством», – добавил он.

«Золотые» яйца

В январе-феврале этого года цены на яйца в Украине выросли до критических значений. Стоимость десятка яиц в некоторых магазинах иногда доходила до 50 грн за коробку.

Дефицита продукции в Украине не было – просто хозяйства снизили объемы производства яиц на фоне низкого спроса. Продажи компаний и экспорт в 2020 году сократились как из-за вспышек птичьего гриппа в Европе и Украине, так из-за последствий пандемии и ограничений работы ресторанного бизнеса, крупного потребителя яичной продукции. Это и повлекло рост цен в Украине.

В преддверии Пасхи правительство пообещало договориться с украинскими производителями яиц об увеличении производства, что позволит снизить цены на яйца до праздника.

«Мы провели разговор с ключевыми компаниями, для того чтобы они возобновили производство и увеличили предложение яиц, особенно к Пасхальным праздникам, когда спрос будет расти. Такими непрямыми методами цены сбалансируются», – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сейчас цены на яйца действительно стабилизировались – до 30-35 грн за десяток. Тем не менее, согласно данным мониторинга цен Минэкономики, это все еще почти вполовину дороже, чем в апреле 2020 года.

Сезон шашлыков

Пасха в этом году совпадает с Днем труда, а поэтому украинцы будут отдыхать целых четыре выходных. Любители пожарить мясо на свежем воздухе держат мангалы и шампуры наготове.

Производители мяса подчеркивают, что в этом году свинина в Украине, если и подорожает, то практически незаметно.

«Розничные цены на свинину будут оставаться на уровне прошлого года – от 100 до 110 грн/кг. Шашлык из свинины обойдется в 130-150 грн/кг – цена повысится менее чем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом», – рассказал исполнительный директор Ассоциации «Мясной отрасли» Николай Бабенко.

Он отметил, что производители поставляют на рынок свиней в большом объеме, а свиноводство – единственная отрасль, которая не уменьшила поголовье в 2021 году, а наоборот нарастила.

Эксперты ожидают, что спрос на мясо на майские праздники в этом году увеличится на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Производители отмечают, что благодаря большому объему поставок свиней и высокому спросу, мясо на полках не будет задерживаться и будет свежим.

В эти выходные в центре и на востоке Украине ожидается теплая солнечная погода, а на западе, юге и местами в центре пройдут дожди и грозы. Зато в понедельник, 4 мая, во всех областях страны синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Надеемся, в вашем регионе погода не подведет любителей майских пикников!

УНИАН желает своим читателям счастливой и вкусной Пасхи, веселых майских праздников, отличного настроения и крепкого здоровья!

Анна Нагорная

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