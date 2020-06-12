Корпоратизация оборонки не означает ее приватизации – "Укроборонпром"

По его словам, корпоратизация является необходимым шагом для развития предприятий в сегодняшних реалиях.

Реформа по корпоратизации государственных оборонных предприятий в Украине не подразумевает их приватизацию.

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Об этом заявил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, передает пресс-служба госконцерна.

"Корпоратизация ни в коем случае не является синонимом приватизации. Есть много фейков, людей запугивают, что сразу после корпоратизации состоится приватизация, что состоится какая-то распродажа имущества", - цитирует Абромавичуса пресс-служба госконцерна.

По его словам, после прихода нового руководства "Укроборонпрома" за девять месяцев работы ни одного квадратного метра, ни одного предприятия не было продано. И в ближайших планах такого нет, однако есть "достаточно большое количество лишнего имущества, которым должны распоряжаться сами предприятия – с целью развития", - добавил Абромавичус.

Он также рассказал, что сейчас в отечественном оборонно-промышленном комплексе большинство предприятий находятся в юридической форме, которая не присуща частному сектору и мировой практике. Речь идет о казенных, государственных и унитарных предприятиях. Такая форма собственности, отметил он, не позволяет компаниям развиваться, правильно распоряжаться своим имуществом, привлекать финансовые ресурсы путем размещения, например, еврооблигаций на мировых рынках, а также создавать совместные предприятия с мировыми гигантами.

Потому сейчас и идет речь о том, что их нужно корпоратизировать, сказал Абромавичус.

Для этого, добавил он, парламенту предлагается принять новый закон об "Укроборонпроме", сутью которого является ликвидация концерна. Вместо него создадут новое государственное агентство при Кабинете министров, которое не будет выполнять регуляторные функции.

"То есть предприятия, которые входят в концерн, не смогут сами продавать свое вооружение как Вооруженным силам Украины, так и на экспорт. Также в новом законе принципиальным является то, что гриф секретности снимается по закупкам. То есть, если раньше все закупки и цены были засекречены, то теперь это хотят убрать. Исключением будут только новые украинские разработки, для которых раскрытие характеристик может сыграть на руку врагу", - цитирует Абромавичуса пресс-служба госконцерна.

Как сообщал УНИАН, в апреле заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил, что "Укроборонпром" в нынешнем виде должен быть ликвидирован. Руководство "Укроборонпрома" ставит целью объединить свои предприятия в шесть отдельных холдингов, после чего планирует ликвидировать сам концерн.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирвания и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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