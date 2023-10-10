Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 40,01 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 10 октября, остался на уровне предыдущего показателя – 38,20 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня также не изменился и составляет 40,80 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,01 грн за евро.

Курс валют в Украине

9 октября 2023 года стало известно, что в "ПриватБанке" дорожает евро. Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанка" вчера, остался на предыдущем уровне – 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера подорожал на 5 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

Видео дня

Официальный курс валют на 10 октября показал, что гривна продолжает укрепление. НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,55 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,48 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 17 копеек.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что поведение валютного рынка последних дней, снижение давления на наличном рынке и активное присутствие Национального банка на торгах вселяют оптимизм в дальнейшие перспективы для гривны на ближайшие дни.

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