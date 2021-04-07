Налоговая амнистия. Легко ли будет "отбелить" свои активы

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о налоговой амнистии. Единоразовое добровольное декларирование активов предлагается провести в течение года. «Отбелить» можно будет ценные бумаги, валюту, движимое и недвижимое имущество, а также капитал за рубежом. УНИАН разбирался, как будет проходить «выход из тени».

Налоговая амнистия, о которой власти в Украине говорят много лет, вскоре может стать реальностью. Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единоразового сбора в бюджет» (№5153).

Помимо этого, парламент принял в первом чтении законопроекты №5155 и №5156 из «амнистийного» президентского пакета, которыми вносятся изменения в правила валютных операций, а также в кодексы об административных правонарушениях, уголовный и уголовно-процессуальный.

Что такое налоговая амнистия и зачем она нужна

С принятием основного закона об амнистии капитала физлица смогут добровольно вывести «из тени» имущество и средства, с которых не платили налоги. Сделать это станет возможным, уплатив в бюджет минимальный сбор. В будущем им не придется пояснять, откуда эти активы у них появились.

В пояснительной записке к документу отмечается, что данный шаг Украина делает для детенизации экономики, создания предпосылок для дальнейшего внедрения в нашей стране Плана действий BEPS. Последний был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для борьбы с выводом капитала, а Украина присоединилась к этой международной программе с 1 января 2017 года. Но пока это «присоединение» не дало видимых положительных результатов.

В Офисе президента подчеркивают, что по данным Минэкономики, в 2019 году в нашей стране уровень теневой экономики составил 29% от объема официального ВВП, в I квартале 2020 - 31%. В то же время по оценке экспертов, «теневая» экономика давно перешагнула 50% барьер. Решить эту проблему и призван новый законопроект.

От налоговой амнистии, по идее, должны выиграть все. Для государства это способ «очистить» экономику и дополнительные поступления в бюджет, а для граждан – возможность легализовать все свои активы, уплатив с них минимальный сбор.

Что предлагается

Законопроектом предлагается провести одноразовое добровольное декларирование активов физических лиц в течение года - с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года.

В декларации не нужно будет указывать источники происхождения заявленных активов. А заявить в ней можно валюту (за исключением наличных средств), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, зарегистрированных как в Украине, так и за рубежом.

Сбор с одноразового декларирования будет определяться по следующим ставкам:

5% - с валютных ценностей и активов, размещенных в Украине;

9% - с валютных ценностей и активов, зарегистрированных за границей;

2,5% - с номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения.

При этом государство гарантирует:

Освобождение (в случае уплаты в полном объеме сбора) от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства и от обязанности уплаты налогов и сборов в отношении доходов, которые стали источником получения активов;

неразглашение соответствующими госорганами и их должностными лицами сведений, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законами или решением суда;

запрет, кроме определенных законом случаев, на использование сведений в расследованиях и/или проверках в отношении декларанта, а также в качестве доказательств по уголовным производствам.

Что не нужно декларировать:

Квартиру общей площадью не более 120 кв. метров, или имущественные права (подтвержденные соответствующими документами) на такую ​​квартиру в многоквартирном жилом доме незавершенного строительства;

жилой дом общей площадью не более 240 кв. метров, или жилой дом незавершенного строительства такой же площадью, но при условии наличия права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения;

нежилые здания некоммерческого назначения площадью не более 60 кв. метров;

земельные участки, размер которых не превышает нормы бесплатной передачи, определенной статьей 121 Земельного кодекса – 2 га;

одно транспортное средство личного некоммерческого использования, а также другие активы, суммарная стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен (кроме транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 человек и более, легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя не менее 3000 куб. см и/или среднерыночной стоимостью более 375 размеров минимальной заработной платы, мотоцикла с рабочим объемом двигателя более 800 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера).

Одноразовую декларацию можно будет подать и анонимно, через нотариуса. Порядок такого «очищения» активов будет определяться Кабинетом министров.

Риски и шансы

Адвокат, партнер АО «Ассирия» Дмитрий Куцевол считает, что ставка делается, в первую очередь, на «теневиков» – богатых украинцев. Но обращает внимание, что проект закона не дает возможности легализовать наличные средства, а распространяется лишь на вклады в банках.

«Активы до 400 тысяч гривен нет необходимости декларировать. То есть человеку, у которого есть определенная сума сбережений, например, 200-300 тысяч гривен, с которой не были уплачены налоги, нет необходимости применять к ним налоговую амнистию. Вряд ли что-то может помешать ему потратить эти деньги в случае необходимости. Кроме того, маловероятно, что к нему будут претензии со стороны налоговых органов в будущем», - отметил эксперт.

По его мнению, вопрос налоговой амнистии, в теории, должен быть связан с обязанностью всеобщего декларирования доходов либо же необходимостью подтверждать свои доходы при осуществлении дорогостоящих покупок. Но пока этот вопрос не стоит.

«Таким образом, закон о налоговой амнистии, в первую очередь, направлен на легализацию крупного каптала, и, практически, не несет каких-либо рисков для рядовых украинцев. Риски зависят от размера накопленных сбережений и активов. Пока ничего не мешает физлицу распоряжаться такими доходами. Можно спокойно открыть депозит в банке, купить автомобиль или квартиру, и никто не спросит о подтверждении легальности происхождения денег. Но будет ли такая возможность существовать в будущем? Возможно, она будет ограничена законодателем, что и является главным риском для рядовых украинцев», - подчеркнул Куцевол.

Юрист Stron Legal Services Марина Хеленюк также отмечает, что налоговая амнистия нацелена в большей степени на крупный бизнес, а не на микро-предпринимателей, или рядовых граждан. Но говорит о другом аспекте – акциях и корпоративных правах, в том числе за рубежом. По ее мнению, налоговая амнистия может стать достойной альтернативой безналоговой ликвидации «контролируемой иностранной компании».

«В то же время, действующие и экс-политики под налоговую амнистию не подпадают. Законопроект предусматривает, что лица, которые в период с 1 января 2005 года должны были подавать налоговые декларации в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции, не смогут воспользоваться налоговой амнистией. Если же физлицо желает воспользоваться амнистией и легализировать свои средства, заработанные «нечестным путем», то следует помнить, что амнистия не является полностью безналоговой. Для разных категорий активов предусматривается оплата специального сбора от 2,5% до 9%», - отмечает эксперт.

Она обращает внимание на то, что законопроект предусматривает право физлица не подавать одноразовую добровольную декларацию. Но, с другой стороны, отмечается, что лицо, которое подаст декларацию, не только легализирует свои активы, но и будет освобождено от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательств.

Впрочем, прямой санкции за недекларирование законопроект не предусматривает, но риски для недекларантов все равно остаются.

«МВФ в целом выступает против налоговой амнистии, аргументируя это тем, что опыт стран, которые уже шли таким путем, демонстрирует ненадежность и неопределенность данных изменений. МВФ считает, что налоговая амнистия не станет хорошей практикой для Украины. Хотя проблема незарегистрированной собственности в Украине может быть важной, налоговая амнистия не является подходящим инструментом для ее решения. Особенно если выгода распространяется на активы, удерживаемые за границей, – считают в МВФ», - прокомментировала ситуацию Хеленюк.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отмечает, что вопрос вывода «из тени» украинской экономики законопроект не решает, зато создает дополнительные барьеры для обеспечения равенства перед законом всех налогоплательщиков, и может только усугубить пропасть между бедными и богатыми.

«После этой кампании декларирования все, кто имеет в собственности одну квартиру более 120 кв. метров или один дом более 250 кв. метров, или две квартиры любой площади, или более одного транспортного средства, другие активы более 400 тысяч гривен и т.д., попадут в зону риска. К людям, рядовым украинцам, придут налоговые органы, имеющие налоговую информацию только с 1998 года. И попробуйте тогда доказать, что на приобретение этих активов вы всю жизнь откладывали из официальной зарплаты, которая уже облагается налогом, и не вы должны платить дополнительно еще 5% только потому, что так захотелось законодателям. Подавляющее большинство экспертов предостерегают об этих рисках, а также отмечают: оффшорные доходы уже амнистированы. Законами №786 и №1117, принятыми монобольшинством, предусмотрено: в налогооблагаемый доход физлица за 2020, 2021 годы не включаются доходы в денежной или иной имущественной форме, полученные в результате ликвидации, прекращении иностранного юридического лица или иностранного образования без статуса юрлица налогоплательщиком. Все доходы, которые будут получены из офшоров, будут легализованы под 0%. То есть, одна налоговая амнистия, согласно которой бюджет недополучит огромную сумму средств, уже состоялась», - написала народный депутат в Фейсбук.

Прошлое и будущее

Действительно, вопрос введения «очищающей» декларации поднимается не впервые. Это прекрасный способ пополнить бюджет и одновременно освободить «налоговых нелегалов» от темного прошлого, предоставив им возможность начать жизнь с чистого листа. Еще в 2012 году в Украине презентовали идею всеобщего декларирования как стимул для легализации зарплат и бизнеса в целом, а также эффективного метода борьбы с коррупцией. Но все спустили на тормозах.

Новую жизнь этой истории дал президент Владимир Зеленский. Это было одним из пунктов его предвыборной программы. А в мае 2020 года он заявил о необходимости амнистии капитала, чтобы все украинцы хотели быть честными налогоплательщиками. При этом, по его словам, следовало пересмотреть возможные ставки налога на скрытые доходы. Мол, вполне возможно, это будет «0%». Через год стало ясно, что «0%» не получились. Получится ли «налоговая амнистия»?

У Украины уже есть опыт декларирования доходов. Он коснулся госчиновников, народных избранников, судей. Проверяет подлинность данных специальный орган – Национальное агентство по предупреждению коррупции, который работает с 2016 года. Но по сей день контроль несовершенен. «Странные» истории декларирования обрастают скандалами, но все заканчивается «мировой». И если по такому принципу заработает «налоговая амнистия», смысла в ней не будет никакого.

Нана Черная

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