Обычно МВФ не предоставляет полноценные кредитные программы воюющим странам.

Международный валютный фонд готов оказать существенную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы, заявила управляющий директор Фонда Кристалина Георгиева.

В интервью Bloomberg Георгиева отметила, что "основываясь на действиях украинских властей" в Фонде уверены, что может быть предоставлена "значительная поддержка".

"Мы очень быстро продвигаемся по новой программе, потому что у нас есть прочная основа для нее из программы с мониторингом правления, которую мы только что завершили. Мы, безусловно, говорим о более длительном сроке, потому что очевидно, что вызовы украинской политики не исчезнут в ближайшее время", – добавила она.

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По ее словам, корпоративное управление и борьба с коррупцией станут основной частью программы.

"Украина может добиться прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не потерпят, чтобы деньги воровали, когда падают бомбы. Я не слышала ни попыток приукрасить проблему, ни отсутствия желания работать с нами", – сказала она.

Сотрудничество Украины с МВФ

Ранее в феврале МВФ начал готовиться к пересмотру мониторинговой программы в Украине. Выполнение текущей мониторинговой программы было оценено как оценили как высокорезультативное.

По информации источников Bloomberg, Офис президента Владимира Зеленского рассчитывает на заключение новой сделку с уже в следующем месяце. Цель – получить 5 миллиардов долларов в течение первого года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в понедельник, что Украина рассчитывает получить более 15 миллиардов долларов в рамках многолетней программы из двух частей, которая будет предусматривать немедленную финансовую поддержку и поддержка структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению.

На данный момент Украина получила помощь в размере 2,7 миллиарда долларов от МВФ в рамках инструмента быстрого финансирования во время войны.

Обычно МВФ не предоставляет полноценные кредитные программы странам, погрязшим в военных конфликтах. Однако Фонд может сделать исключение, учитывая масштаб войны в Украине и ее значение для мира.

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