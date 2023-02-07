Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что страна может объявить дефолт по своим финансовым обязательствам уже в июне.

На фоне повышения долгового потолка США, дефолт по долгу страны абсолютно реален и может привести к глобальному финансовому кризису.

Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен, которая предупредила Конгресс, что страна может объявить дефолт по своим финансовым обязательствам уже в июне, если потолок госдолга не будет повышен до этого времени, сообщает CNN.

Йеллен также отметила, что может произойти "глобальный финансовый кризис", если не будет достигнуто соглашение об ограничении долга. Министерство финансов в настоящее время принимает "чрезвычайные меры", чтобы продолжать своевременно оплачивать счета.

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В свою очередь гендиректор Bank of America, второго крупнейшего банка США, Брайан Мойнихан подтвердил вероятность дефолта и отметил, что кризис может зацепить и другие страны.

"Мы должны быть готовы к этому, не только в этой стране, но и в других странах мира... Вы надеетесь, что этого не произойдет, но надежда - это не стратегия, поэтому вы готовитесь к этому", - отметил Мойнихан.

Что такое долговой потолок:

Это общая сумма средств, которую США может "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств: социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и т.д. Даные средства не предусматривают новых статей расходов, а лишь позволяют правительству выполнить уже существующие обязательства.

Война в Украине и помощь США:

31 января 2023 года пресс-секретарь Белого дома Оливия Далтон заявила, что Штаты, вероятно, вскоре объявят о новой партии помощи Украине.

По состоянию на 19 января Украине удалось разблокировать вопрос передачи почти всех необходимых в войне видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

По состоянию на 31 января украинская сторона вела переговоры о разблокировании решений по предоставлению истребителей и ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

1 февраля 2023 года появилась информация о том, что в новый пакет помощи от США войдут ракеты большей дальности.

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