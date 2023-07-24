По словам Гетманцева, выделение средств на дроны, на скорые, на содержание определенных статей расходов той или иной бригады или ВСУ в целом абсолютно совпадает с полномочиями органов местного самоуправления.

Выделение средств на военные нужды отдельных подразделений ВСУ полностью соответствует полномочиям органов местного самоуправления, однако местный бюджет не может взять на содержание какую-то бригаду в полном объеме.

Такое заявление сделал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, отметив, что благодаря увеличению расходов на ВСУ структура доходов местных бюджетов претерпела существенные изменения, сообщает Укринформ.

"Конечно, местный бюджет не может взять на содержание какую-то бригаду в полном объеме, потому что она финансируется из общегосударственного бюджета. Однако при желании выделение средств на дроны, на скорые, на содержание определенных статей расходов той или иной бригады или ВСУ в целом абсолютно совпадает с полномочиями органов местного самоуправления", - сказал Гетманцев.

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Гетманцев напомнил, что налог на доходы физических лиц - военных является одним из источников дополнительных поступлений в бюджет.

"Война принесла местным бюджетам дополнительное поступление. А некоторые местные бюджеты, будем откровенны, теряют связь с реальностью и осуществляют расходы на совершенно не связанные с войной вещи. Тогда как благодарить за эти доходы они должны прежде всего увеличением расходов на содержание именно военнослужащих", - отметил депутат.

Странные траты во время войны

Столичные чиновники закупили для укрытий детские барабаны на общую сумму в 900 тысяч гривень. Также чиновники не смогли пройти мимо и закупили для столичных укрытий две сковородки по 600 тысяч гривень каждая.

Примерно в миллион городскому бюджету обошлись детские настенные конструкторы для бомбоубежищ.

4 июля 2023 года стало известно о том, что для укрытий в Киеве закупили портативные рации на миллион гривень.

Киевская власть в 2023 году выделила на строительство столичной кольцевой дороги, которая из года в год ремонтируется, 872 миллиона гривень. Эта сумма почти соответствует финансированию ремонтов тех же отрезков Окружной дороги за предыдущие пять лет (с 2018 по 2022-ый).

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