Выделение средств на военные нужды отдельных подразделений ВСУ полностью соответствует полномочиям органов местного самоуправления, однако местный бюджет не может взять на содержание какую-то бригаду в полном объеме.
Такое заявление сделал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, отметив, что благодаря увеличению расходов на ВСУ структура доходов местных бюджетов претерпела существенные изменения, сообщает Укринформ.
"Конечно, местный бюджет не может взять на содержание какую-то бригаду в полном объеме, потому что она финансируется из общегосударственного бюджета. Однако при желании выделение средств на дроны, на скорые, на содержание определенных статей расходов той или иной бригады или ВСУ в целом абсолютно совпадает с полномочиями органов местного самоуправления", - сказал Гетманцев.
Гетманцев напомнил, что налог на доходы физических лиц - военных является одним из источников дополнительных поступлений в бюджет.
"Война принесла местным бюджетам дополнительное поступление. А некоторые местные бюджеты, будем откровенны, теряют связь с реальностью и осуществляют расходы на совершенно не связанные с войной вещи. Тогда как благодарить за эти доходы они должны прежде всего увеличением расходов на содержание именно военнослужащих", - отметил депутат.
Странные траты во время войны
Столичные чиновники закупили для укрытий детские барабаны на общую сумму в 900 тысяч гривень. Также чиновники не смогли пройти мимо и закупили для столичных укрытий две сковородки по 600 тысяч гривень каждая.
Примерно в миллион городскому бюджету обошлись детские настенные конструкторы для бомбоубежищ.
4 июля 2023 года стало известно о том, что для укрытий в Киеве закупили портативные рации на миллион гривень.
Киевская власть в 2023 году выделила на строительство столичной кольцевой дороги, которая из года в год ремонтируется, 872 миллиона гривень. Эта сумма почти соответствует финансированию ремонтов тех же отрезков Окружной дороги за предыдущие пять лет (с 2018 по 2022-ый).
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