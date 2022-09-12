От уплаты налогов в Литве освобождаются ФОПы, которые покинули Украину после 24 февраля.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Литва заявила о том, что украинские ФОПы, переехавшие в Литву, могут не платить налоги.

Об этом говорится в сообщении Литовской налоговой инспекции.

Украинские ФОПы, которые переехали в Литву, также не обязаны подавать декларацию.

Видео дня

От уплаты налогов в Литве освобождаются ФОПы, которые покинули Украину после 24 февраля и работают по контрактам, заключенным с клиентами в Украине еще до вынужденного переезда.

Если же украинский ФОП заключит новые контракты уже в Литве — он потеряет право не платить налоги в стране.

Война в Украине и бизнес:

13 июня 2022 года в "Дии" появилась новая услуга для некоторых ФОПов.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

Вас также могут заинтересовать новости: