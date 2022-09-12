На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Литва заявила о том, что украинские ФОПы, переехавшие в Литву, могут не платить налоги.
Об этом говорится в сообщении Литовской налоговой инспекции.
Украинские ФОПы, которые переехали в Литву, также не обязаны подавать декларацию.
От уплаты налогов в Литве освобождаются ФОПы, которые покинули Украину после 24 февраля и работают по контрактам, заключенным с клиентами в Украине еще до вынужденного переезда.
Если же украинский ФОП заключит новые контракты уже в Литве — он потеряет право не платить налоги в стране.
Война в Украине и бизнес:
13 июня 2022 года в "Дии" появилась новая услуга для некоторых ФОПов.
Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.
С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).
8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.
Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.
Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украинцы зарегистрировали более тысячи бизнесов за сутки после восстановления услуги в "Дии"
- Украинцам рассказали о возвращении старых и новых услугах в приложении "Дия"
- В "Дии" запустили новую услугу для предпринимателей