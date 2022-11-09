Курс евро сегодня составляет 39,70 грн.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 10 копеек - до 40,20 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне стал дешевле на 10 копеек - 39,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,70 грн за долл., евро - 38,70 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс валют во время войны - что известно

Национальный банк Украины с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Нацбанк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил укрепление курса гривны по итогам октября на 2,6%. Он отметил, что положительно на курс национальной валюты повлиял рост золотовалютных резервов Украины.

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