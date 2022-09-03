Ситуация будет зависеть от событий на фронте.

Экономический аналитик Максим Орыщак оценил вероятность того, что курс доллара в Украине может приблизиться к отметке в 50 грн/долл в 2023 году.

Как передает "Апостороф", по мнению эксперта, если развязанная Россией война против Украины прекратится, а Кабинет министров сделает все для восстановления и стабилизации экономики, то курс доллара не будет подниматься до 50 гривень.

"Но, если же войну не закончат, к дефолту не дадут прийти, то в моменты выплат по международным кредитам, которые возможны за счет привлечения новых кредитов, или за счет золотовалютных резервов, мы будем наблюдать девальвационные скачки с прицелом на 50 гривень за доллар и евро", – считает Орыщак. Видео дня

Он также добавил, что до конца текущего года не стоит ожидать скачка курса доллара до 42 гривень. По мнению эксперта, Национальный банк сосредоточил усилия на сдерживании девальвации, и высокого спроса на валюту со стороны бизнеса с населением уже нет.

Ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

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