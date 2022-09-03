Экономический аналитик Максим Орыщак оценил вероятность того, что курс доллара в Украине может приблизиться к отметке в 50 грн/долл в 2023 году.
Как передает "Апостороф", по мнению эксперта, если развязанная Россией война против Украины прекратится, а Кабинет министров сделает все для восстановления и стабилизации экономики, то курс доллара не будет подниматься до 50 гривень.
"Но, если же войну не закончат, к дефолту не дадут прийти, то в моменты выплат по международным кредитам, которые возможны за счет привлечения новых кредитов, или за счет золотовалютных резервов, мы будем наблюдать девальвационные скачки с прицелом на 50 гривень за доллар и евро", – считает Орыщак.Видео дня
Он также добавил, что до конца текущего года не стоит ожидать скачка курса доллара до 42 гривень. По мнению эксперта, Национальный банк сосредоточил усилия на сдерживании девальвации, и высокого спроса на валюту со стороны бизнеса с населением уже нет.
Ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.