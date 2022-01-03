Американская валюта в Украине может как подорожать, так и подешеветь.

Ситуация с коронавирусным штаммом "Омикрон" может повлиять на ситуацию на валютном рынке.

Такой вывод можно сделать из прогноза аналитика TeleTrade Сергея Родлера, озвученного им "Обозревателю".

По его словам, низкий уровень госпитализации пациентов с "Омикроном" побудил инвесторов покупать рисковые активы, в том числе американские акции. Эксперт полагает, что этот штамм может стать аналогом сезонного гриппа и коронавирус в будущем не будет негативно влиять на мировую экономику. В результате потребность размещать деньги в активах-убежищах (таких как доллар) пропадет.

"Ожидаем курс доллара выше отметки в 27,4 грн/$", - спрогнозировал Родлер.

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Другое мнение высказала аналитик компании Concorde Capital Евгения Ахтырко, которая убеждена, что в январе стоимость доллара в Украине будет плавно снижаться. Одной из причин она назвала низкую деловую активность, поскольку в этот период бизнес меньше покупает валюту, спрос на доллары снижается.

"Небольшое укрепление все-таки возможно. Вероятно, рынок будет пытаться вернуть курс к отметке 27 грн/$", - говорит аналитик.

По словам Ахтырко, влиять на ситуацию будут и психологические факторы, в том числе, информация о возможном вторжении России в Украину.

"Если психологические факторы и дальше будут иметь место, курс может удержаться на тех же позициях и в дальнейшем", - говорит она.

Курс НБУ на 4 декабря

Национальный банк Украины на вторник, 4 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,28 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня. Официальный курс гривни к евро на вторник также не изменился и установлен на уровне 30,92 грн/евро.