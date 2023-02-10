Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,75 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 10 копеек – до 40,20 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 43,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,75 грн за долл., евро – 42,30 грн за евро.

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Курс в условиях войны:

НБУ с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Прогнозы на февраль

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень. Он также спрогнозировал, что Украине не удастся полностью избежать девальвации в 2023 году.

Согласно его прогнозу, чиновники догонят официальный курс до уровня 40-41 грн/долл. в 1 квартале 2023 года, а потом до официального уровня, заложенного в бюджет, то есть от 42 до 43 гривень, уже в 3-4 квартале.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий прогнозировал, что курс доллара в Украине в феврале кардинально не изменится.

Директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл.

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