В частности в марте поступило $4,6 млрд поддержки партнеров.

Бюджет Украины с начала года получил почти $11 млрд международной поддержки.

Такую цифру обнародовал заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

"За март месяц международная поддержка нашего бюджета составила: + 170,38 млрд грн (4,6 млрд $). Всего за три месяца 2023 года мы уже получили 401,18 млрд грн (10,9 млрд $)", - написал он.

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По информации Железняка, в частности от ЕС пришло 4,85 млрд долларов, США – 3,5 млрд долларов, Канады – 1,89 млрд долларов.

Финансовая помощь партнеров Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, 13 февраля этого года в Украине миссия МВФ начала подготовку к пересмотру мониторинговой программы.

16 марта глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга заявил, что международная финансовая помощь будет оставаться основным источником покрытия дефицитов госбюджета, и большая часть необходимого финансирования на этот год уже подтверждена партнерами.

30 марта стало известно, что Всемирный банк выделит Украине 132 миллиона долларов для восстановления украинского агросектора. В том числе они пойдут на обеспечение функционирования уже действующих государственных программ.

31 марта Совет директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины с финансированием в размере 15,6 млрд долларов США. В Минфине ожидается, что первый транш на 2,7 млрд дол. по этой программе Украина получит уже в ближайшее время.

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