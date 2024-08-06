Лазаренко был задержан в США в 1999-м, когда он сбежал из нашей страны.

В американском Министерстве юстиции пытаются конфисковать более 200 миллионов долларов у бывшего украинского премьер-министра Павла Лазаренко в пользу Украины. Об этом сообщает Голос Америки.

"Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации", - говорится в заявлении руководительницы международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возвращения активов Минюста США Мэри Батлер.

Дело Лазаренко - справка

Павел Лазаренко был премьер-министром Украины с мая 1996 по июль 1997 года. В феврале 1999-го в Верховной Раде приняли решение о снятии депутатской неприкосновенности с Лазаренко. За неделю перед этим он покинул нашу страну.

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Лазаренко задержали в Соединенных Штатах в феврале 1999 года. На тот момент его также разыскивали в Швейцарии. Окончательный вердикт суда в США Павел Лазаренко получил в 2009 году.

Бывшего премьер-министра признали виновным в отмывании 22,85 млн долларов и назначили в качестве наказания около 8 лет тюрьмы. Лазаренко вышел на свободу в 2012-м.

Всего по оценке экспертов ООН и Всемирного банка, будучи главой правительства, Лазаренко похитил около 200 млн долларов. По украинским данным, он незаконно перевел в Соединенные Штаты более 320 млн долларов.

В январе 2017 сообщалось, что в одном из литовских банков нашли 30 млн долларов экс-премьера.

А в 2018-м стало известно, что Лазаренко и правоохранители США разрабатывают соглашение о "примирении" по делу о конфискации активов бывшего чиновника.

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