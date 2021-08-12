"Эксперимент" над бюджетниками. Когда можно будет накопить на старость по-новому

Кабмин анонсировал внедрение в Украине накопительной пенсионной системы. Для начала новшество планируют опробовать на бюджетниках. УНИАН разбирался в деталях этой идеи.

В правительстве объявили об очередном этапе пенсионной реформы и сообщили о скором запуске второго уровня этой значимой социальной "перестройки" - накопительной системы. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, старт "пенсионных" перемен назначен на 2023 год. То есть, "спокойно" жить остается чуть больше года.

Реформирование по-украински

Напомним, пенсионная реформа в Украине стартовала в далеком 2004 году, с принятием закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Тогда определили - система пенсионного обеспечения в Украине состоит из трех уровней: первый - солидарная, второй - накопительная, третий - система негосударственного пенсионного обеспечения. Последняя, к слову, уже работает, но ею пользуются очень мало украинцев – приблизительно миллион застрахованных.

В 2004 году написали и проголосовали, но старт изменениям был дан только в 2017-м. Тогда на законодательном уровне приняли решение, что накопительный уровень пенсионной системы будет запущен с 1 января 2019 года. Второй уровень должен был функционировать параллельно с солидарной системой, а также с работой негосударственных пенсионных фондов (так обещают и сегодня). Но спор относительно фискальных составляющих реформы не дал внедрить идею в жизнь.

Читайте такжеУкраинцам анонсировали увеличение пенсии в два раза: озвучено условие

Теперь - новая попытка. К ней подталкивает и экономический кризис, спровоцированный пандемией, и неутешительная статистика - взносы в Пенсионный фонд платят 11 млн работающих украинцев в пользу почти 12 млн пенсионеров. И еще одна проблема - многие работающие получают зарплаты в "теневом" бизнесе. Эти зарплаты минимальные, или "договорные". Все это в совокупности приводит к тому, что солидарная пенсионная система терпит крах.

Пенсионное "обновление"

Первые шаги для внедрения очередных новшеств уже сделаны - создана соответствующая рабочая группа, а органом лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения утверждена Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

По словам премьера, задача рабочей группы – "введение с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями". Запуск накопительной системы - единственный путь для существенного роста пенсионных выплат, считает Денис Шмыгаль: "Если мы хотим увеличить пенсию вдвое, то нет другого механизма, как вводить второй, накопительный уровень государственной пенсионной системы. Это - действенный рецепт успешных стран, где действительно высокие пенсии. Это – тот путь, который мы должны пройти в Украине".

Впрочем, премьер отмечает, что без изменения законодательства внедрить новшества можно только лишь с "ключевыми бюджетниками", в частности, учителями и военными. Такой "пенсионный эксперимент", по его словам, станет важным элементом перехода к накопительной пенсионной системе. "Но, конечно, наша цель - внедрение соответствующих законов и полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом", - сказал Денис Шмыгаль.

Другими словами, воплотятся ли эти идеи в жизнь, зависит от Верховной Рады. В Кабмине надеются, что парламент "после летнего отпуска" примет соответствующий пакет законопроектов.

Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что сейчас – благоприятный момент для внедрения второго этапа пенсионной реформы. И хотя вся она является сложной задачей для системы публичных финансов, поскольку создает дополнительную фискальную нагрузку на госбюджет, а также требует политического решения, принимать его стоит.

"Мы рассматриваем несколько вариантов. Думаю, мы остановимся на варианте постепенного введения этой системы... С 2023 года мы будем готовы предложить, каким образом, какой процент таких отчислений может быть – может 1% или сколько… Я бы не хотел на этом останавливаться сейчас, этот вопрос дискутируется", - сказал Марченко.

По его мнению, для повышения доверия украинцев к накопительной пенсионной системе, необходимо, чтобы на начальном этапе ее внедрения активным участником всех процессов было государство. При этом, по словам Марченко, основным инструментом инвестирования будущих взносов Минфин видит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"За" и "против"

Член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что инициатива правительства более, чем своевременная, поскольку Украина давно и основательно нуждается в длинных пассивах. А чтобы система заработала через 10-20 лет, начинать нужно уже сегодня.

"Но банковская система в полном объеме собрать такие пассивы не может, и в целом на развитых рынках это не ее задача, а задача пенсионных фондов. С другой стороны, тем, кому сейчас за 40 лет, при тотальном старении населения как в Европе, так и в Украине, мечтать о достойной пенсии в 65 лет в рамках действующей пенсионной системы - уже непозволительная роскошь", - отметил эксперт.

Что касается "эксперимента" над бюджетниками, то, по его словам, это, как правило, наименее обеспеченные слои населения, поэтому в инициативе правительства сейчас можно увидеть социальный подтекст, который впоследствии лучше сменить на заботу о появлении в Украине длинных пассивов в национальной валюте.

Читайте такжеШмигаль анонсировал введение соцпакетов с накопительными пенсиями

"Я очень надеюсь, что подобные здравые инициативы выйдут за рамки бюджетного сектора в течение ближайших 2-3 лет, а, может, и быстрее", - сказал Шапран.

По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, учитывая международный опыт функционирования накопительного уровня, можно сделать несколько важных выводов.

Во-первых, Кабмин должен создать Координационный комитет, который бы состоял из представителей как экономического, так и социального блоков для контроля введения второго накопительного уровня.

Во-вторых, размер административных расходов на содержание системы должен быть на низком уровне, обеспечивая баланс между доходами финучреждений и суммой пенсионных накоплений.

В-третьих, национальные рынки капитала должны учитывать долгосрочную перспективу инвестирования пенсионных средств, в том числе при разработке соответствующих пенсионных схем. Пенсионные активы второго уровня также должны быть доступными для украинских предприятий как источник длинных денег, стимулируя экономическое развитие.

"А еще НБУ и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку должны иметь квалифицированных специалистов для обеспечения эффективной защиты активов участников Государственного накопительного фонда", - подчеркнул эксперт.

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что внедрение накопительной системы – давно назревшее решение, она для Украины необходима. Но главная дискуссионная тема - в каком формате она должна функционировать и когда может стартовать.

"Такие реформы всегда проводятся во время стабильного роста экономики. Нынешний период, связанный с коронакризисом, - не самый подходящий для этого момент. Причем 2022 год тоже не обещает быть легким. А любая реформа, особенно пенсионная, для экономики всегда дорого стоит. Чтобы реализовать задуманное, придется вводить дополнительный налог на фонд оплаты труда, а его нужно, наоборот, сокращать (так как в Украине он очень высокий и приводит к уходу бизнеса в тень). Либо нужно будет искать дополнительные резервы в рамках действующих налогов (именно этот вариант сейчас рассматривается), но если это делать за счет существующих налогов, то в бюджете образуется дыра, которую придется перекрывать", - рассказал эксперт.

Читайте такжеПолмиллиона украинцев могут остаться без пенсий - Минсоцполитики

По словам Алексея Куща, не менее важные моменты реформы - инструменты и механизмы ее внедрения. Накопительная пенсионная система – это всегда источник длинных денег в экономике. А если есть длинные деньги, то нужны экономические стимулы для их безопасного вложения – без рисков от девальвации, инфляции и разворовывания. То есть, остается вопрос – куда вкладывать эти деньги?

"Считаю, что единственным инвестиционным активом, в который можно было бы вкладывать пенсионные деньги украинцев, - земля сельскохозяйственного назначения. Если сдавать ее в аренду, то она приносит постоянный доход. Это долгосрочный источник дохода для выплат пенсий. Таким образом, украинская земля будет кормить украинских пенсионеров. Но для этого нужно пенсионным фондам предоставить эксклюзивное право на покупку земли. Фондовый рынок исключается, так как его в Украине нет. Уже предлагалось вкладывать пенсионные деньги в иностранные ценные бумаги. Но тогда мы будем аккумулированные деньги вкладывать в развитие чужих экономик. Кроме того, эти длинные деньги всегда находятся в зоне коррупционного риска. При этом государство всегда может "наложить лапу" на них, заморозив эти вложения. Таким образом, ни с точки зрения инструментария, ни с точки зрения механизмов - ничего нет", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, по его словам, накопительную пенсионную систему стоит запускать только после полного прохождения пандемического кризиса. А также в рамках фискальной реформы налогообложения в сфере труда. Хочется верить, что власть прислушается к экспертам и не станет форсировать события. А к 2023 году тщательно подготовится. Ведь внедрять накопительную систему пенсионного обеспечения все равно необходимо.

Нана Черная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter