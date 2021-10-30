Баланс недели: Украина получила 600 миллионов евро от ЕС и возобновила импорт электричества из РФ и Беларуси, а Кабмин изменил цены на газ

Украина получила от Европейской комиссии 600 миллионов евро макрофинансовой помощи и в условиях дефицита энергоресурсов возобновила импорт электричества из России и Беларуси, Кабинет министров изменил цены на газ, а Госстат отчитался о росте средней зарплаты по стране - таковы ключевые экономические события последней недели октября.

Уходящая неделя началась с важного для национальной экономики события - Европейская комиссия выделила нашей стране второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. Таким образом, Украина получила долгосрочный финансовый ресурс под низкую процентную ставку 0,25 процента годовых.

Этот второй транш является частью широкого пакета макрофинансовой помощи в размере 3 миллиарда евро для десяти стран, которые относятся к политике расширения ЕС и соседских отношений. Кабинет министров сообщил, что направит эти средства на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий для экономики от пандемии COVID-19.

"Транш в 600 млн евро от ЕС - это свидетельство положительной оценки реформ в Украине. Наше эффективное сотрудничество с ЕС, МВФ, Всемирным банком и другими международными партнерами позволяет реализовать амбициозные проекты и продолжить масштабную модернизацию Украины для роста экономики и поддержки граждан", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эта помощь от нашего стратегического партнера будет как нельзя кстати. На уходящей неделе пандемия коронавируса в Украине набирала обороты с практически ежедневными антирекордами по числу заболевших и умерших. Как результат – большинство регионов (15 областей) страны вошли в "красную зону" и ужесточили карантинные ограничения.

C понедельника, 1 ноября, и Киев присоединяется к списку городов, которые имеют "красный" уровень эпидемической опасности. Это повлечет ряд дополнительных ограничений для киевлян и гостей столицы.

Позитивным моментом уходящей недели стало увеличение числа вакцинированных граждан, что дает робкую надежду на обуздание пандемии. По крайней мере глава правительства Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшее время наша страна должна выйти на "плато" по заболеваемости COVID-19.

Возобновление импорта электричества

Неспокойной последняя неделя октября стала и для энергетического рынка Украины.

После пятимесячного запрета наша страна с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из России и Беларуси. Соответствующий аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года провела госкомпания НЭК "Укрэнерго".

Стоит напомнить, что в конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года. А потом продлила этот запрет до 1 ноября.

В свою очередь, путинская Россия заявила об остановке со следующего месяца экспорта энергетического угля в Украину.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь ввозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ и Черниговская ТЭЦ)", - написал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Telegram-канале.

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается лишь угля, который используется для нужд энергетики.

По состоянию на 28 октября, суммарные запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составили всего лишь 572,3 тысячи тонн.

По данным Минэнерго, на склады ТЭС 28 октября было поставлено 51,3 тысячи тонн угля украинского происхождения и 13,9 тысячи тонн импортного угля. В то же время, за 27 октября теплоэлектростанциями суммарно было сожжено 126 тысяч тонн. Таким образом, расходы за сутки превысили поставку почти вдвое.

Ныне Министерство энергетики и энергокомпании обдумывают, как реагировать на создавшуюся ситуацию, особенно с учетом того, что в стране начался отопительный сезон.

По данным Минрегиона, на 27 октября более 70 процентов жилых домов Украины были подключены к теплоснабжению. Есть регионы, которые отчитались о полном запуске отопления в жилом секторе. Это - Закарпатская, Тернопольская и Черниговская области. В десяти регионах данный показатель составляет более 90 процентов. Остальные области - в активной фазе подключения.

Новые цены на газ

Накануне старта отопительного сезона Кабинет министров обязал поставщика "последней надежды" - компанию "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре 2021 года снизить цены на природный газ бытовым потребителям с 16,56 гривни за кубометр до 7,96 гривни за кубометр.

Таким образом, правительство уравняло цены "Нафтогаза Украины", как поставщика "последней надежды", с ценами, которые действуют для обычных потребителей компании.

В свою очередь, население должно за оставшийся месяц поменять поставщика газа, чтобы не пострадать от космических цен.

Между тем, на уходящей неделе газораспределительные компании предложили, чтобы с января 2022 года цены на услуги по распределению газа были значительно повышены (в ряде случаев в четыре раза).

НКРЭКУ поспешила успокоить граждан и заявила, что утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, которые отвечают интересам всех участников рынка природного газа, а главное – интересам потребителей.

"По оперативным обобщенным расчетам, даже гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов", - отметил регулятор.

На этом новости об энергорынке не закончились. Так, Национальный банк дал неутешительный прогноз: тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами, 20–25 процентов в год, из-за необходимости приведения к экономически обоснованному уровню и устранения дисбалансов в энергосекторе.

Рост зарплаты и приватизация столичного "Большевика"

Государственная служба статистики порадовала сообщением о росте средней зарплаты в Украине за последние 12 месяцев почти на четверть.

Согласно данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в сентябре 2021 года выросла по сравнению с сентябрем 2020 года на 18,7 процента - до 14 239 гривен. При этом, по сравнению с августом текущего года, размер средней номинальной зарплаты в сентябре вырос на 1,7 процента.

Наименьшая средняя зарплата по стране зафиксирована в Черновицкой области - 10 976 гривен, а наибольшая - в Донецкой – 15 148 гривен. Показатель же средней зарплаты в Киеве по итогам августа составил 20 658 гривен.

В то же время, задолженность предприятий по выплате заработной платы в сентябре 2021 года выросла почти на два процента по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1 октября составляла свыше четырех миллиардов гривен.

Еще один важный момент - на уходящей неделе Фонд госимущества после многолетнего перерыва возобновил "большую приватизацию", продав на аукционе 100 процентов акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") за 1,43 миллиарда гривен.

"Если бы этот объект продавался в Нью-Йорке, цена была бы другая. А если бы он был в развивающейся стране, то цена, наверное, была бы меньше. Поэтому это цена за актив в этом месте планеты в этот период времени", - сказал председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

Победителем аукциона стала компания "Дженерал коммерс", за которой стоят украинские бизнесмены Василий Хмельницкий и Андрей Иванов.

Предполагается, что территория расположенного в близком к центру столицы районе завода в 35 гектаров будет использована под жилую застройку.

Эксперт в сфере недвижимости, директор по продажам SAGA Development Виктор Забоенко в комментарии УНИАН сказал, что с точки зрения развития и использования городского пространства нефункционирующий завод с огромной территорией – непозволительная роскошь.

"В таком ключе более важным становится не то, кто, с какими проблемами и за сколько купил этот актив, а сколько ценности это принесет в будущем. Сколько метров качественного городского пространства будет создано, сколько новых рабочих мест, сколько принесёт денег в экономику", - отметил Забоенко.

В последние в октябре выходные украинцам стоит не забыть перевести часы на "зимнее" время. Это подарит в воскресенье дополнительный час, которым можно распорядиться по своему усмотрению.

Предстоящая неделя обещает принести в ряд регионов осенние дожди, а к первым ноябрьским выходным немного похолодает. Парламент вернется к рассмотрению важных для страны законов и, возможно, сменит нескольких министров.

Анна Бредихина

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