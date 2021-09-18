Баланс недели: Кабмин презентовал госбюджет-2022, ЕС выделит Украине 600 миллионов евро, а цены на газ поставили новый рекорд

Кабинет министров внес на рассмотрение парламента проект госбюджета на 2022 год, предусматривающий дефицит казны в 3,5% ВВП, Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в 600 миллионов евро, а цены на газ - как в Украине, так и Европе - достигли очередного рекордного значения - таковы основные экономические новости уходящей недели.

На уходящей неделе стартовал процесс принятия государственного бюджета на следующий год. Во вторник правительство утвердило законопроект о госбюджете на 2022 год и направило его на рассмотрение Верховной Рады.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ, впервые разработанный на основе трехлетней бюджетной декларации, предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5 процентов от валового внутреннего продукта, а рост ВВП - на 3,8 процентов.

Номинальный ВВП, согласно планам Кабмина, в 2022 году составит почти 5,5 триллионов гривен, индекс потребительских цен – 6,2 процента. Другими важными прогнозируемыми показателями предложенного документа являются рост экспорта на 6,5 процентов, а импорта – на 9,2 процента. Средний курс должен составить 28,6 гривни за доллар.

"Бюджет на 2022 год не только сбалансирован и реалистичен, это – бюджет модернизации страны, восстановления экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование, в развитие. Ключевые приоритеты остались неизменными. Это – медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики", - заявил премьер.

На медицинскую отрасль предлагается выделить 197,2 миллиарда гривен, что на 35,8 миллиардов больше, чем в этом году. Это позволит повысить минимальную зарплату для врачей до уровня 20 тысяч гривен, а средняя зарплата врачей может превысить 22 тысячи.

На образование предусмотрено 185,6 миллиардов гривен, что на 21 миллиард гривен больше показателя 2021 года.

Бюджет Пенсионного фонда должен составить 531 миллиард гривен, что на 31 миллиард гривен больше показателя 2021 года. Это позволит провести индексацию пенсий 1 марта 2022 года – на это правительство предусматривает 28,2 миллиарда гривен.

На сектор безопасности и обороны предусмотрено 5,95 процентов ВВП, или 319,4 миллиардов гривен, что на 52,1 миллиард гривен больше показателя 2021 года.

На развитие дорожной инфраструктуры правительство направляет 124,1 миллиарда гривен.

В то же время, эксперты отмечают, что документ может существенно измениться перед его окончательным утверждением.

"В проект заложено, что ВВП увеличится за год на 3,8 процентов, а потребительские цены увеличатся на 6,2 процента. Но прогноз разрабатывался еще в мае, а на мировом рынке сейчас времена волатильности: взлетают вверх цены на газ, падают цены на руду, страны нервно ждут новых локдаунов. Ситуация может измениться молниеносно, и макропрогнозу не помешало бы немного гибкости, в частности, уточнения между первым и вторым чтениями, как это происходит, например, в Германии", - отметила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

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Также она подчеркнула, что в проекте государственного бюджета много статей поставили в зависимость от принятия "ресурсного" закона 5600, который предусматривает повышение налогов для ряда бизнесов.

"Это шантаж чувствительными вопросами. Например, перепись населения или реставрация культурных объектов будет под угрозой без принятого закона. Использование бюджетного процесса для лоббирования налоговых изменений - не лучшая практика государственного управления", - отметила эксперт.

Помощь от Евросоюза

Важным событием уходящей недели также стало решение Европейской Комиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро.

Если выплата первого транша в 600 миллионов евро в декабре прошлого года была осуществлена без выполнения Украиной каких-либо конкретных требований западных партнеров, то одним из главных условий для получения второго транша стало реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Соответствующие законы со всеми критически важными поправками парламент принял в июле этого года.

"Приятно видеть хороший прогресс в программе реформ Украины, что важно для выделения макрофинансовой помощи ЕС. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, ее работу по обеспечению процветания и более тесной интеграции с ЕС", - отметил в Twitter вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.

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Ожидается, что Украина получит этот транш в октябре-ноябре.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти средства позволят Украине быстрее восстановить экономику от кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Благодарен Еврокомиссии и Валдису Домбровскису за предоставление Украине 600 миллионов евро второго транша макрофинансовой помощи, который даст нам возможность восстановить экономику после COVID-19. Углубляем наши отношения, продолжаем реформы, благодаря которым укрепится устойчивость Европы", - написал Шмыгаль в Twitter.

Кроме этого, премьер заявил о начале работы миссии МВФ в Украине с 18 сентября и отметил, что наша страна выполнила все условия для ее положительного результата.

"Подтверждено, что 18 сентября в Украину прибудет миссия МВФ. Скорее всего, это будет онлайн-миссия, поскольку растет заболеваемость COVID-19. Эта миссия будет завершающей в подготовке к выдаче следующего транша. Мы выполнили все условия, все показатели, которые были прописаны в меморандуме с МВФ, поэтому мы ожидаем положительного завершения этой миссии", - сообщил он журналистам.

По словам премьера, правительство ожидает получить новый транш в размере 750 миллионов долларов от МВФ до конца года.

"Ожидаем, что, ориентировочно, в конце ноября или начале декабря возможен транш МВФ. После миссии пять-семь недель проходит заседание борда МВФ, после чего сразу идет транш... Транш должен быть в размере 750 миллионов долларов", - сказал он.

Аномальный рост цен на газ

На уходящей неделе продолжилось ралли цен на газ в Европе. К середине недели стоимость октябрьского фьючерса на бирже ICE Futures обновила очередной рекорд и превысила 960 долларов за тысячу кубометров, тогда как в сентябре прошлого года цены находились на уровне 150 долларов за тысячу кубометров.

Однако уже в четверг цены обрушились и составили менее 800 долларов на фоне информации о том, что второй после российского "Газпрома" поставщик газа в Европе - норвежская компания Equinor - планирует нарастить добычу газа и его поставки.

"Ценовые сигналы ясно указывают на то, что Европе нужен наш газ больше, чем когда-либо", - заявила финансовый директор Equinor Ульрика Фирн, сообщает Reuters.

Несмотря на возникшее резкое падение, цены на газ - как в Украине, так и Европе – по-прежнему остаются на рекордно высоких значениях, и, как отмечают эксперты, эта ситуация сохранится в предстоящем осенне-зимнем сезоне.

Главный фактор аномально высоких цен - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и морем. Кроме того, ожидается, что гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока. Это усиливает рост цен на рынке.

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На рост цен также продолжает влиять российский "Газпром", который в течение лета опустошал свои европейские хранилища, тем самым усиливая дефицит газа на рынке. В то же время, транзит через Украину газовый монополист наращивать отказывается.

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что ралли на европейском рынке газа не отобразится на платежках жителей страны.

"На сегодня цена на газ бьет мировые рекорды, она по некоторым договорам уже превышает 700 долларов, это более 21 тысячи гривен за тысячу кубов. Мы, как правительство, и "Нафтогаз", как государственная компания, выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться, согласно годовому контракту, 7,96 гривен", - сказал он.

Также он добавил, что стоимость газа для бюджетной сферы и предприятий теплокоммунэнерго будет составлять 7,44 гривни за кубометр, что даст возможность не повышать тарифы на тепло и горячее водоснабжение.

…Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной экономическими событиями. В Украине начнет работать виртуальная миссия МВФ, а народные депутаты вернутся в стены парламента, где, как ожидается, будут рассмотрены два резонансных законопроекта – об олигархах и одиозный "ресурсный" законопроект, предполагающий повышение ставок отдельных налогов и рентных платежей для бизнеса.

Игорь Орел

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