Помощь для бизнеса и граждан на время карантина. Что обещает государство

Верховная Рада 30 марта на внеочередном заседании приняла большинством голосов и без обсуждения – стразу в первом чтении - разработанный правительством законопроект о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с эпидемией коронавируса.

Первый пакет «помощи» был одобрен Радой 17 марта. Им внесены правки в налоговое законодательство, которыми запрещалось применение штрафных санкций за нарушения, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года; устанавливался мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года; продлевался до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах. Также документ предусматривал, что в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года не начисляется и не уплачивается плата за землю, а объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Кроме того, освобождались от налога на добавленную стоимость медицинские товары, ввозимые в Украину закупочной организацией за счет госбюджета.

Бизнес сразу же заявил, что принятых послаблений недостаточно. Жесткие карантинные меры, с учетом надвигающегося глобального экономического кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, могут сильно обрушить экономику нашей страны - ВВП Украины в 2020 году может упасть на 9%, а курс гривни достичь 35 грн/долл. По данным Европейской Бизнес Ассоциации, почти половина отечественных компаний уже зафиксировали от 20% до 50% потерь дохода. Без кардинальных мер и реальной помощи бизнесу не справиться с ситуацией.

Правительство с этим согласилось и разработало новый пакет документов, который Рада и приняла 30 марта.

Основные положения нового закона:

приостановлено течение всех процессуальных сроков по обжалованию решений контролирующих органов как в административном, так и в судебном порядке;

отсрочено применение штрафов за несвоевременное погашение векселей по авиационному топливу;

запрещено повышение процентной ставки по кредитным договорам;

предоставлено право органам местного самоуправления в 2020 году вносить изменения относительно снижения ставок местных налогов и/или сборов и уменьшения ставок единого налога;

продление до 30 июня запрета на проведение органами государственного надзора плановых проверок в сфере хозяйственной деятельности, кроме государственного надзора (контроля);

временно, на период до 31 мая, отменены штрафные санкции за несвоевременную уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также за неполную его уплату или за несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы;

с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2020 года плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию;

установлен мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления и уплаты единого соцвзноса на период с 18 марта по 31 мая 2020 года, а также на период до 31 мая включительно приостановлены сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков единого взноса;

для бизнеса устанавливается льгота по уплате налога на прибыль при условии финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом;

упрощаются поставки спирта для производства антисептиков и разрешается их производство на заводах Укрспирта;

возвращается плата земельного налога и налога на недвижимость в местные бюджеты за апрель;

вносятся изменения в Кодекс законов о труде: по согласованию между работником и работодателем для работника может устанавливаться гибкий режим рабочего времени на определенный срок или бессрочно, как при приеме на работу, так и впоследствии;

время простоя не по вине работника на период карантина оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки, тогда как помощь по частичной безработице устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, из расчета двух третей тарифной ставки (оклада);

повышаются штрафы за нарушение порядка формирования цен и тарифов на социальные товары, предельный уровень которых будет устанавливать Кабмин.

Кстати, сразу же после принятия правительственного закона народные депутаты проголосовали за немедленное подписание его спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, чтобы ускорить направление документа на подпись президенту.

Вот только новым комплексом мер бизнес все равно не удовлетворен.

«Все, что можем»

Еще накануне принятия нового «карантинного» законопроекта, мэры 23 городов Украины направили открытое обращение президенту, спикеру Рады и премьеру с просьбой отложить рассмотрение парламентариями закона (обращение обнародовал в Facebook мэр Днепра Борис Филатов).

В нем отмечалось, что «органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудование для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен. Между тем, вместо поддержки громад, как это происходит во всем мире, изменения в налоговый и бюджетный кодексы лишают громады ресурсов».

Мэры потребовали провести заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины. Но, как видим, народные избранники их голосу не вняли.

После принятия документа, мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил, что местные бюджеты из-за налоговых изменений недополучат, по меньшей мере, 12 млрд гривен.

«Вопреки позиции президента и премьера, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты не прислушались к требованиям местных громад. И приняли законопроект, в котором создали несправедливые условия для бизнеса. И обеспечили отдельном крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней. Потери только бюджета столицы (в условиях борьбы с коронавирусом) составят около 1,6 миллиарда гривен», - подчеркнул Кличко.

По его словам, в результате принятия закона у громад не будет средств на зарплаты медикам, учителям, соцработникам, воспитателям, работникам транспортной отрасли и ЖКХ.

«Потому что депутаты учли только часть предложений ассоциации. И одобрили половинчатые решения. Например, предоставили отсрочку по уплате налога на землю и недвижимость и неработающему бизнесу, и работающему. Предоставили местному самоуправлению возможность принимать решение о пересмотре ставок только по единому налогу. А также - лишили граждан средств от аренды паев в марте, обеспечив, таким образом, прибыли агрохолдингам. Это несправедливо», - заявил Кличко.

Важные замечания к правительственному закону есть и у Европейской Бизнес Ассоциации. Хотя ряд ее предложений был реализован Кабмином.

«Самое главное, что волнует компании на данный момент, – сохранение штрафов за нарушение сроков декларирования и уплаты налогов, а именно: НДС, акцизного налога, рентной платы, а также штрафов за нарушение порядка учета производства, хранения и транспортировки горючего и этилового спирта, что бизнес-сообщество уже неоднократно отмечало», - говорится в сообщении ЕБА.

По мнению ассоциации, неучтенными являются вопросы запрета любых проверок или информационных запросов со стороны налоговой службы, как минимум, до конца действия карантина (пока остаются фактические внеплановые проверки); выполнения решения суда о регистрации налоговых накладных; своевременного возмещения НДС; отмены налогообложения доходов от банковских депозитов как физических, так и юридических лиц.

Еще в ассоциации подчеркивают, что в новом законе не отразили такие предложения, как снижение налогов на фонд оплаты труда, что позволило бы работодателям воздержаться от сокращения персонала, и, как следствие, стране избежать массовых акций протеста; также введение выплаты пособия по временной потере трудоспособности за счет средств Фонда социального страхования уже с первого дня болезни; исключение из объекта обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором страховых взносов по договорам добровольного медицинского страхования здоровья работников.

Осталось нереализованным и предложение внедрить прозрачный механизм регулирования цен на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары (законом предусмотрено регулирование, а сегодня механизм такого регулирования отсутствует).

В то же время, бизнес считает несправедливым сокращение льготного периода освобождения от платы за землю и налога на недвижимое имущество (было уменьшено с 30 апреля по 31 марта).

Европейская Бизнес Ассоциация призывает Верховную Раду обратить внимание на подробный перечень предложений при подготовке очередного проекта закона, чтобы поддержать предпринимателей.

«Безусловно, от имени бизнеса мы благодарим Верховную Раду за внимание к предложениям от сообщества и принятые решения. К сожалению, сегодня неучтенных норм все же остается много. И в этом контексте чрезвычайно важна именно оперативная работа. Ведь с каждым днем бизнесу становится все труднее работать. Поэтому очень надеюсь, что нам удастся найти консенсус и по остальным предложениям, ведь кризисная ситуация действительно требует больше решений», - заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

«Мимо» важного

Есть претензии к новому закону и у экспертов. Так, экономический эксперт Олег Пендзин считает, что общая направленность нового закона - «спасение утопающих - дело рук самих утопающих».

«Для бизнеса продлевается мораторий на налоговые проверки. Вообще-то сложно проверять тех, кто находится на карантине, но как красиво звучит! До конца мая действует отмена пеней и штрафов по просрочкам уплаты ЕСВ. То есть, платить все равно нужно, но «драть» за неуплату будут потом - когда проверят. Ведь налоговики тоже люди, им проверять в эпидемию - собой рисковать. Законом разрешают не платить аренду тем, кто на карантине. Очень красиво сказано. Ладно бы, если бы государство из бюджета возместило стоимость аренды. А так - всем, кому должен, прощаю. Правда, есть вопрос: а с каких денег арендодатель будет платить коммунальные платежи? Но это - «военная тайна». Государство арендные платежи простило, правда, непонятно, какое оно к этому имело отношение. А вот коммуналку за эти помещения простить забыло», - отметил он.

Кроме этого, по его словам, «повезло» и медикам: «Оборот лекарств, необходимых для борьбы с коронавирусом, решили освободить от НДС. Вот только непонятно, что будут от НДС освобождать - лекарств от этого вируса нет. Нам давно об этом рассказали. А лечат всем, что хоть как-то на эту болезнь влияет. И часто совсем непрофильным. Так кто же список освобождений от НДС готовить будет? Для производителей дезинфекторов убирают обязательную регистрацию в Минздраве. Видимо, чтобы быстрее дезинфектор производили, или что там будут производить под названием «дезинфектор». Регистрации-то в Минздраве нет».

«Для граждан вообще аттракцион невиданной щедрости от государства. Можно пени и штрафы по потребительским кредитам пока не платить. Хотя, платить как раз нужно - и проценты по кредитам, и долг погашать. Никто его прощать не собирается, даже если вы потеряли работу из-за карантина. А вот пени и штрафы, так уж и быть, пока карантин. Автоматически продлевают социальные выплаты на момент карантина. Никуда ходить не нужно и проходить комиссии для продления срока выплат не надо. Только верификацию никто не отменял. И если потом выяснится, что вы что-то получали немного не по праву, вернуть придется, но это уже потом», - объясняет эксперт.

По его словам, главное, что весь мир старается сейчас помочь своим гражданам и бизнесу. К примеру, американцы, кроме того, что они и так бесплатно раздают бедным продукты (не только во время эпидемии), а всем гражданам обещали по тысяче долларов в качестве помощи при эпидемии, и еще на три месяца всех освободили от налогов. В целом, в США на подъем экономики выделили более 2 трлн долларов.

В то же время, в Европе 450 миллиардов евро выделили из бюджета в помощь гражданам и бизнесу немцы.

А вот украинские депутаты изменения в бюджет-2020, подразумевающие создание фонда помощи из-за пандемии коронавируса, так и не приняли, отправив на доработку.

Эксперт по налоговому праву и финансовым расследованиям Святослав Дубина в целом оценивает антикризисный законопроект как позитивный, но не достаточный.

«Очень хорошо, что законопроект предусматривает ряд послаблений для бизнеса, устанавливаются льготы по уплате налога на прибыль, при условии финансирования бизнесом мероприятий по борьбе с коронавирусом. Между тем, бизнес один из первых отреагировал и поддержал медицинские учреждения при подготовке к возможной эпидемии в Украине, помогает с обеспечением средствами защиты, аппаратами ИВЛ, антисептиками и другими необходимыми медикаментами, не дожидаясь сигналов от государства. Очень правильно, что государство включилось и сделало бизнесу алаверды! Также принято ряд других решений по освобождению от налогообложения, проведению проверок и наложению штрафов в период борьбы с вирусом. Принят ряд решений по упрощению получения льгот и социальных выплат для граждан, введен запрет на повышение ставок по кредитам, а также взимания штрафов и пени по потребительским кредитам, взятым до 2017 года. Правда, не совсем понятно, почему именно до 2017 года. Кто пролоббировал эту норму? Но не в этом суть. Суть в том, что мы опять принимаем полумеры, которые не приведут к глобальным изменениям в экономике Украины и ее росту», - подчеркивает эксперт.

По его словам, опять и правительство, и президент действуют по принципу – «нам бы ночь простоять, да день продержаться». Хотя сейчас именно тот момент, чтобы дать бизнесу и людям импульс – наступило время больших перемен. Мир уже никогда не будет прежним, идет глобальный передел рынков. Украина должна найти свое достойное место на мировой карте.

«Экономический кризис, ускорившийся пандемией COVID-19, - это не только проблема, но и возможность. Возможность для кардинальных и глубинных изменений. Изменений в системе органов власти, их управления, взаимодействия регионов с центром, участия граждан в системе организации и контроля власти, а также создания условий для развития промышленности, предпринимательства, привлечения инвестиций и развития экономики в целом. Сейчас все изъяны украинского государства кристаллизуются и проявляются гораздо ярче. В период опасности обостряется инстинкт самосохранения и противодействия вызовам. Как раз бизнес, в первые дни выявления фактов короновируса в Украине, это и продемонстрировал. Были организованы штабы поддержки, выделены финансы для обеспечения медучреждений, организована закупка и поставка необходимого оборудования, средств защиты и т.д. Если бы президент вышел с этими тезисами к людям и парламенту и предложил объединится вокруг создания такой комплексной программы, думаю, ему бы не пришлось сгонять и убеждать депутатов проголосовать за тот или иной законопроект. И все же спасибо, что хотя бы немного разжали удавку на шее бизнеса и населения», - подытожил эксперт.

Это только начало

Кабмин прекрасно осознает всю проблематику для экономики, вызванную ускорением новой волны экономического кризиса. Правительство понимает, что украинцы и бизнес не могут долгое время фактически не работать и не получать доход. Поэтому уже разработано несколько вариантов вывода экономики из условий жесткого карантина.

«Стоит вопрос – после пасхальных праздников мы должны понимать, когда мы выйдем на позитивную динамику по заболеваниям, и после этого увидеть, что мы можем сделать. Разработано и сейчас мы просчитываем несколько сценариев. Сценарий, например, китайский – краткосрочного, но очень жесткого ограничения. Сценарий более мягкий, но с очень жестким соблюдением санитарно-гигиенических требований, то есть, масочный режим, определенные социальные дистанции и так далее. Все эти сценарии разрабатываются. Я уверен, что буквально в течение нескольких дней мы будем их представлять и говорить, как мы движемся дальше», - отметил премьер Денис Шмыгаль.

Многие пункты помощи как бизнесу, так и гражданам, расписаны в законопроекте об изменениях в госбюджет-2020, который депутаты 30 марта отправила на доработку. Шмыгаль уверяет, что через неделю документ будет принят парламентариями. И тогда можно будет реализовать комплекс мер для недопущения обвала экономики Украины. А время покажет, насколько они будут действенными.

Нана Черная