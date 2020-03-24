Доллары, гречка, карантин: как украинцам подготовиться к экономическому кризису

Нарастающая в мире пандемия коронавируса уносит тысячи человеческих жизней и разрушает экономику. Эксперты предупреждают, что в условиях разворачивающегося экономического кризиса гражданам, бизнесу и властям необходимо объединить усилия и тщательно подготовиться.

Пандемия коронавируса в мире нарастает. По данным американского исследовательского университета Джонса Хопкинса, на нашей планете уже заболели почти четыре сотни тысяч человек и пока только треть из них выздоровели. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Китае, где эпидемия спустя три месяца после первых случаев заболевания пошла на спад, а также в Италии, США, Испании, Германии, Иране, Франции, Южной Корее. В результате осложнений заболевания в мире умерли свыше пятнадцати тысяч человек, при этом на первое место по этому печальному показателю вышла уже не китайская провинция Хубэй, а Италия с показателем свыше пяти тысяч.

Помимо социального аспекта, эпидемия оказывает разрушительное действие на экономику мира. В Международном валютном фонде прогнозируют, что в этом году мир столкнется рецессией, то есть, с глобальным экономическим падением.

«Коронавирус привел к хаосу практически во всех аспектах жизни во всем мире. Ограниченный человеческий контакт, необходимый для сдерживания распространения вируса, препятствует экономической активности и, в свою очередь, оказывает огромное давление на мировую экономику. Даже если отдельной стране повезет избежать распространенного заражения, вполне вероятно, что она все равно будет ощущать экономические последствия», - предупредили в МВФ.

То есть, ударная волна мирового кризиса неизбежно зацепит и Украину, даже если предпринятые властями страны меры в форме карантина и режима чрезвычайной ситуации в ряде областей и столице помогут сдержать эпидемию.

По оценкам инвесткомпании Dragon Capital, если карантин в основных странах продлится максимум три месяца, в мире повторится кризис 2009 года. Для Украины это будет означать потенциальное падение экономики на четыре процента, девальвацию до тридцати гривен за доллар, инфляцию на уровне пяти процентов, существенный рост безработицы и падение бюджетных доходов. И это - оптимистичный сценарий.

От работы национальной экономики зависит наполнение государственной казны, из которой финансируется медицина и социальные выплаты. Без работающей экономики не будет рабочих мест и стабильных зарплат, а это - ключевой стимул жить и работать в своей стране, а не, в лучшем случае, мигрировать или, в худшем, промышлять разбоем.

Потому наряду с противостоянием эпидемии украинцам стоит задуматься о своей экономической безопасности. Граждане и бизнес уже активно готовятся к разворачивающемуся кризису, скупая гречку и валюту.

Что можно сделать, чтобы экономические последствия эпидемии не стали страшнее самой эпидемии?

Бизнес считает убытки

Украинский бизнес уже готовится к нарастающему кризису, урезая расходы и, к сожалению, сокращая персонал либо вынуждая работников идти в отпуска за свой счет.

Как прокомментировал УНИАН финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, больше других в Украине уже пострадали отрасли авиаперевозок и туризма, а также индустрия HoReCa - отели, рестораны, кафе.

«Впереди нас могут ждать банкротства в этих сферах. Также уязвимы страны экспортеры сырья, спрос и цена на которое снижаются с распространением вируса, а в случае нефти - еще и вследствие геополитических отношений», - сказал эксперт.

Как отметил Демкив, люди могут отказаться от путешествий, но не от еды, потому соответствующие отрасли меньше страдают от эпидемии и введенных ограничений. К примеру, обычные продуктовые магазины продолжают работать и получать доходы, а предприятия в сферах доставки и онлайн-сервисов получили дополнительный толчок к развитию.

По мнению исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко, на сегодня невозможно точно оценить, какими будут потери от эпидемии и ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса, но просчитывать эти последствия и адаптироваться к новым реалиям необходимо уже сейчас.

«Для выхода из текущего кризиса нет «волшебной таблетки»: каждому бизнесу придется строить свои сценарии, как удержаться на плаву. Очень важно сейчас быть быстрыми, гибкими и креативными, ведь бизнес-среда уже не будет такой, как раньше. Стоит не терять позитивного мышления, но одновременно готовиться и знать, как действовать в худшем для вашего бизнеса случае, иметь «план Б»», - прокомментировала эксперт УНИАН.

Для подготовки бизнеса к кризису она считает целесообразным минимизировать затраты, повысить эффективность внутренних процессов и мобилизовать все ресурсы. В то же время, Деревянко считает, что кризис - это всегда время для поиска новых возможностей, потому предлагает не паниковать, а объединить усилия бизнеса, властей и граждан.

Говоря о роли государства, представители бизнес-сообщества, включая Европейскую Бизнес Ассоциацию, Союз украинских предпринимателей, IT Ukraine, Федерацию работодателей Украины, Украинский клуб аграрного бизнеса, Бизнес 100, СЕО club, предложили украинским властям сфокусироваться на семи шагах, необходимых для поддержки экономики в период кризиса.

В частности, бизнес призвал не допустить значительной потери рабочих мест, как можно быстрее выполнить обязательства перед Международным валютным фондом для получения его поддержки, сократить бюджетные расходы и направить освобожденные ресурсы на борьбу с эпидемией, обеспечить быструю и эффективную верификацию получателей пенсионных и социальных выплат, централизовать использование средств государственного и местных бюджетов для использования только в целях борьбы с эпидемией, обеспечить необлагаемый минимальный доход потерявшим работу из-за карантинных мероприятий, остановить начисление финансовых санкций бизнесу по кредитам.

Не гречкой единой

Пока государство помогает бизнесу, уплачивающему налоги и дающему рабочие места, а также гражданам, которые действительно в этом нуждаются, остальным стоит позаботиться о себе самостоятельно.

Управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко, учитывая неопределенность ситуации и ограничения передвижения, в комментарии УНИАН рекомендовал украинцам отложить «на черный день» от десяти до ста тысяч гривен, чтобы обеспечить покупку продуктов и оплату других личных нужд, но не вкладывать все в покупку валюты.

«Как показывают прошлые кризисные ситуации, панические настроения приводят к стремительному росту стоимости валюты в краткосрочном периоде, которая впоследствии корректируется к предыдущему уровню. Поэтому желание заработать на курсе доллара может обернуться дополнительными потерями», - предупредил эксперт.

По его мнению, в условиях кризиса инструменты фондового рынка предоставляют больше возможностей для заработка, но несут и дополнительные риски. Также в этот период стоит воздержаться от покупки недвижимости или автомобиля до момента получения лучшего предложения, поскольку в таких ситуациях преимущество всегда на стороне покупателя.

Старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик констатирует, что пока полного понимания, как будет разворачиваться ситуация, ни у кого нет, но в любом случае ситуация успокоится, поскольку бизнес и население привыкнут жить в условиях ограничений и подстроятся под новую реальность.

«Украинцы, которые сейчас скупили валюту, вскоре будут ее продавать, поскольку гражданам нужно покупать продукты, а бизнесу – платить зарплаты. И покупка валюты снизится, так как объем свободной гривни на рынке ограничен», - пояснил он УНИАН.

Эксперт считает, что прогресс в отношениях с МВФ окажет позитивное влияние на настроения участников рынка, в то время как очередной провал переговоров может стать для украинской экономики и национальной валюты фатальным. При этом, Ребрик считает, что предпринимаемые властями шаги, включая ослабление налогового давления и снижение учетной ставки, должны разогреть экономику, а с учетом низкой инфляции оперативное пространство для этого имеется.

«Я бы посоветовал гражданам перейти в режим экономии и диверсифицировать вложения по разным валютам, учитывая, что для покупки продуктов все-таки нужна гривна. Тем, кто рискует потерять работу, стоит в период карантина задуматься над переквалификацией и, возможно, освоить новые способы заработка онлайн», - рекомендует эксперт.

Он прогнозирует, что паника на рынке пока продолжится, особенно если ухудшится статистика заболеваемости, но со временем обязательно будет откат ситуации. И традиционно украинцы могут понести убытки из-за необдуманных поступков, продавая валюту дешевле ее покупки и выбрасывая испорченную гречку.

Аналитик инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров считает целесообразным иметь под рукой денежные средства, равные двум-трем месячным расходам, которые стоит хранить в той валюте, в которой будут эти расходы, либо хотя бы поровну в гривне и валюте.

«Если речь идет о сохранении денег в перспективе от трех месяцев до полугода, то доллар выглядит более надежным в сравнении с гривной. Однако, если загадывать на период времени более полугода, то и сам доллар может оказаться не таким уж и надежным. Текущий кризис устроит большой инфляционный шторм по всему миру, и большинство мировых валют, включая доллар и евро, значительно обесценятся», - пояснил эксперт УНИАН.

По его мнению, в перспективе нескольких лет для сохранения капиталов по прежнему привлекательными будут золото, недвижимость с низким износом и земля с минимальным объемом правовых рисков, то есть, которую можно будет легко продать с открытием рынка земли.

Федоров констатирует, что даже в кризис люди делают огромные состояния.

«К примеру, гривна сейчас снижается, но все может измениться. К осени проблема с вирусом может остаться позади, МВФ утвердит программу помощи Украине, в стране откроют рынок земли, и гривна будет расти. Что касается гречки, то в стране, у которой значительная часть экономики сосредоточена в сельском хозяйстве, о еде сильно беспокоиться не стоит. А вот о важных импортных товарах, ввоз которых может оказаться под угрозой из-за закрытия границ, стоит побеспокоиться, обеспечив их запас хотя бы на пару месяцев», - рекомендует эксперт.

Готовность страны

По оценкам Национального банка Украины, по сравнению с предыдущими кризисами – 1998, 2008 и 2014 годов – наша страна более подготовлена к углубляющемуся кризису, поскольку располагает достаточными резервами, устойчивой банковской системой, при этом госдолг снизился до безопасного уровня, платежный баланс практически бездефицитный, а показатель инфляции низкий.

В этой связи в НБУ не ожидают существенного снижения покупательной способности украинцев и рекомендует хранить сбережения в гривне на депозитах, в не в долларах под матрасом, поскольку девальвирует не только гривня, но и валюты других стран.

«Мы уже не раз делали графический анализ и демонстрировали, что на большом промежутке времени, даже за последние пятнадцать лет, когда в Украине были периоды быстрой девальвации, доллар под матрасом однозначно проигрывает гривневому депозиту», - пояснил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, самое плохое, что могут сделать паникующие украинцы, это необдуманно конвертировать все сбережения в валюту, а нужно диверсифицировать свои сбережения или хранить деньги в той валюте, в которой они будут тратиться.

Вполне оптимистично настроен и президент Владимир Зеленский, рассчитывая в ближайшее время получить поддержку ключевых кредиторов - МВФ, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

«У меня состоялся разговор с главой Международного валютного фонда госпожой Кристалиной Георгиевой. Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, заверили в готовности поддержать и помочь Украине», - сказал глава государства в видеообращении.

Меж тем, пока все эти заявления – только обещания, а сбитые с толку плохими новостями украинцы давно хотят конкретики – увидеть пошаговый план спасения экономики в целом и своего бизнеса либо рабочего места в частности, узнать о достижении долгосрочных договоренностей с международными кредиторами и решении проблем с госдолгами, а не только перечень очередных ограничений своих свобод и страшилки о несущем смерть коронавирусе.

Всего несколько месяцев назад, встречая Новый год, никто из нас даже представить не мог, какие испытания ждут в 2020 году! Но решать в авральном режиме неожиданно свалившиеся на голову проблемы нам не привыкать. И разразившаяся эпидемия, и последовавший за ней кризис, рано или поздно пройдут. Но, надеемся, станут мощным стресс-тестом для общества, помогающим понять, что в этой жизни действительно имеет значение, и что для достижения этого необходимо делать.

Ольга Гордиенко